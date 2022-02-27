На Чернігівщині знищили танкову роту росіян разом з особовим складом (фото)

Росія з кожною годиною втрачає все більше військової техніки

За останню годину українським військовослужбовцям вдалося у Києві знищити два літаки російської армії, яка напала на Україну, та розбити танкову роту росіян у Чернігівській області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ" на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що один з підрозділів Збройних Сил України знищив танкову роту армії РФ у районі Прилук. Рота знищена разом з особовим складом.

ЗСУ знищило російську танкову роту у Прилуках

Рота знищена разом з особовим складом

Ще частина військової росіян противника ліквідована українськими воїнами

Нагадаємо, що напередодні українська армія знищила транспортний літак Росії з десантниками, винищувачами та військовим вертольотом на борту. Крім того, ЗСУ вдалося знищити найновіший російський винищувач Су-35.

Також ми писали, що за чотири неповних дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів та майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".