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На півночі Києва збили два російські вертольоти (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Повітряні сили України продовжують обороняти українські землі Новина оновлена 27 лютого 2022, 15:40
Повітряні сили України продовжують обороняти українські землі

ППО знешкодили ще два літальні об'єкти окупантів

У неділю, 27 лютого, в Україні триває вже четвертий день запеклої війни наших захисників з російськими окупантами, під час якого неподалік столиці українська протиповітряна оборона збила ще два вертольоти, які належать супротивнику з Російської Федерації.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі, публікуючи фотографії наслідків знищення літальних апаратів.

Ще два збиті летальні апарати РФ
Ще два збиті летальні апарати РФ

Окрім цього, напередодні бійцям Збройних Сил України вдалося знищити транспортний літак Росії, на борту якого перебували десантники, два винищувачі, а також військовий вертоліт. Окрім того, удень 25 лютого українські захисники знищили найновіший російський винищувач Су-35. Також варто відзначити, що лише за перші дві доби вторгнення на українські території російські окупанти втратили близько півтора десятка літальних апаратів.

Нагадаємо, що попри жорсткий та неочікуваний напад зі сторони країни-агресора, під час запеклих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили більше трьох тисяч ворожих окупантів та сотні одиниць їх військової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Авіація #Літак
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