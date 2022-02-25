Вторгнення Росії в Україну: українські льотчики прозвітували про кількість збитої російської авіації

У ВПС ЗСУ відзвітували про кількість збитої російської авіації.

Українська авіація успішно вийшла з-під першого удару російських військ і завдала супротивнику серйозних втрат.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук.

Зазначається, що під час повітряного бою українські Су-27 змогли збити два Су-30 СМ. Крім того, бомбардувальники та штурмовики ВПС кілька разів робили нальоти на ворожий десант у районі аеропорту Гостомель (Київська область) і неушкодженими повернулися на місця базування.

"Українські Сили оборони, включаючи авіацію, танки та артилерію, не дозволяють ворогові здійснити свій задум і успішно знищують окупантів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, протягом першої доби повномасштабного військового вторгнення було знищено близько 15 російських літальних апаратів, десятки крилатих ракет "Калібр", а також ракети з установок "Іскандер".

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україні було введено воєнний стан, а в ніч на 25 лютого оголошено загальну мобілізацію.

За офіційними даними, за один день Україна втратила 137 людей, ще понад 300 було поранено.

За попередньою інформацією, з російської сторони загинули близько 400 військовослужбовців.