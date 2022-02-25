Зеленський оголосив в Україні загальну мобілізацію: перші подробиці

Мобілізація проводиться протягом 90 діб

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з російським вторгненням пізно ввечері у четвер, 24 лютого, оголосив у країні загальну мобілізацію.

Відповідний указ Зеленського за номером 69/2022 опубліковано на сайті президента України.

"Оголосити та провести загальну мобілізацію", — йдеться в тексті указу

Мобілізація має бути проведена на території всіх 24 областей України та у місті Києві.

"Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом", — йдеться в документі.

Указом також доручається призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України. Чисельність призовників, а також обсяги транспортних засобів, що залучаються, будуть здійснені відповідно до мобілізаційного плану.

Указом доручається місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб — підприємців організувати та забезпечити:

своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, їх доставку до військових частин та установ військових формувань України; виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг ЗСУ, НГУ, СБУ, Держприкордонслужбі, Держспецслужбі транспорту, Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів.

Раніше в Україні у зв’язку із вторгненням РФ був введений воєнний стан.