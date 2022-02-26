Помста за Луганськ-2014: ЗСУ збили транспортник з російськими десантниками на борту, а також два винищувачі та вертоліт

Два ворожі літаки були збиті українськими пілотами та засобами ППО.

Російські війська втратили у небі над Україною ще два літаки. Цього разу одного штурмовика було збито над Калинівкою, що на Вінниччині, а транспортний Іл-76 з десантниками було знищено силами ППО в районі Василькова під Києвом.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбуку.

З його слів, українські льотчики змогли підбити російський Су-25.

Цю інформацію підтверджує Командування ВПС України. У повідомленні зазначено, що російський Су-25 був підбитий українським Су-27. Пілота окупантів зараз шукають.

Своєю чергою, про збиття транспортного Іл-76 з десантниками повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це помста за Луганськ 2014", — написав він.

Водночас у ВПС ЗСУ повідомили, що ще один літак Су-25 та гелікоптер було знищено в зоні ООС.

Варто зазначити, що згідно з непідтвердженою інформацією, ще один літак був збитий над Черкасами під час вечірнього нальоту.

Як повідомлялося раніше, вдень 25 лютого в небі над нашою країною було збито найновіший російський винищувач Су-35.

Всього за перші два дні вторгнення Росія втратила близько 15 літальних апаратів.

Водночас президент України Володимир Зеленський попередив, що ніч на 26 лютого буде найскладнішою, оскільки в цей час окупанти готуються кинути на штурм усі свої сили, щоб зламати опір українських захисників.