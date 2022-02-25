Українці збили "нєімєющій аналагав" Су-35 російських окупантів (відео)

Українці знищили ще один літак РФ

Під час запеклого бою бійців Повітряних сил Збройних сил України з російськими окупантами літаку МіГ-29 вдалося підбити багатоцільовий винищувач Су-35, який у Росії охрестили "нєімєющім аналагав".

Кадри, на яких чітко видно, як український літак влучив у ворожу ціль, оприлюднили на офіційній сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Київщині впав військовий літак ЗСУ. Крім цього користувачі мережі показали відео, на якому колона російської техніки з міста Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму, готується зайти на територію материкової України.

Також нагадаємо, як українські бійці з лав Збройних сил України "хлібом і сіллю" зустрічають російську бойову техніку, яка лежить розбитою на під'їздах до українських міст.

Окрім того, ми писали, як у столиці вночі та вранці 25 лютого були обстріли, в результаті яких пошкоджено кілька житлових будівель. ППО вдалося збити ракети на підльоті, проте уламки однієї з них впали на житловий один із житлових будинків.