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"Гарячий" прийом: в мережі показали підбитий під Харковом танк

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Техніка ворога була понівечена Новина оновлена 24 лютого 2022, 14:09
Техніка ворога була понівечена

Чимало українців вважають, що загарбники отримали по заслугах

Українські захисники мужньо тримають оборону на всій лінії фронту, що відкрився після прямого вторгнення Російської Федерації. Під Харковом, наприклад, ЗСУ вдалося швидко знищити кілька танків, відео з одним із яких потрапило у мережу.

Подробиці розповідає "Телеграф", посилаючись на офіційну інформацію МВС.

Автор відео не розповів, де саме під Харковом воно було зняте, але запеклі бої із росіянами точилися всього за кілька кілометрів від в'їзду у місто. Попри це українським солдатам та офіцером вдалося витримати весь натиск путінської армії, продемонструвавши всі можливості нашої оборони.

Скріншот із відео
Скріншот із відео

Крім бойової техніки окупантів постраждали також і кілька російських військовослужбовців. На відео видно, як їхні тіла лежать поруч із танком.

Із етичних міркувань "Телеграф" не публікує саме відео на сайті, однак із ним можна ознайомитися в Telegram-каналі "Black" (лише 18+). При цьому є ще й ролик із дещо іншого ракурсу.

Попри те, що у мережі знайшлися ті, хто щиро жалкує за загиблими росіянами, більшість українців, оцінюючи ситуацію, констатують, що ЗСУ все зробили правильно. Також багато серед коментаторів тих, хто бажає, аби путінські військові якомога швидше забралися до себе на батьківщину.

Нагадаємо, що офіційне вторгнення Росії в Україну розпочалося о 5 ранку після виступу президента країни-агресора Володимира Путіна.

Весь цей час "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію, де можна дізнатися всі останні новини щодо ситуації в державі.

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#Україна #Росія #Війна #Танки
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