Укр

"Горячий" прием: в сети показали подбитый под Харьковом танк

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Техника врага была изуродована Новость обновлена 24 февраля 2022, 14:09
Техника врага была изуродована

Многие украинцы считают, что захватчики получили по заслугам

Украинские защитники мужественно держат оборону на всей открывшейся линии прямого вторжения Российской Федерации. Под Харьковом, например, ВСУ удалось быстро уничтожить несколько танков, видео с одним из которых попало в сеть.

Подробности рассказывает "Телеграф", ссылаясь на официальную информацию МВД.

Автор видео не рассказал, где именно под Харьковом оно было снято, но ожесточенные бои с россиянами шли всего в нескольких километрах от въезда в город. Несмотря на это, украинским солдатам и офицерам удалось выдержать весь натиск путинской армии, продемонстрировав все возможности нашей обороны.

Скриншот с видео
Скриншот с видео

Кроме боевой техники окупантів пострадали также и несколько российских военнослужащих. На видео видно, как их тела лежат рядом с танком.

По этическим соображениям "Телеграф" не публикует само видео на сайте, однако с ним можно ознакомиться в Telegram-канале Black (только 18+). При этом есть еще и ролик с несколько иного ракурса.

Несмотря на то, что в сети нашлись те, кто искренне сожалеет о погибших россиянах, большинство украинцев, оценивая ситуацию, констатируют, что ВСУ все сделали правильно. Также многие комментаторы желают, чтобы путинские военные как можно скорее забрались к себе на родину.

Напомним, что официальное вторжение России в Украину началось в 5 утра после выступления президента страны-агрессора Владимира Путина.

Все это время "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно узнать все последние новости о ситуации в государстве.

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#Украина #Россия #Война #Танки
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