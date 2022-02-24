Українська армія збила три вертольоти РФ на підльоті до Києва (фото, відео)

Українські військовослужбовці добре тримають оборону

Українська армія знищує бойову техніку російської армії, яка використовується для нападу на мирні міста України. З останніх добрих новин — знищення одразу кількох бойових вертольотів неподалік Києва.

Подробиці повідомляють заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

За словами Геращенка, система протиповітряної оборони столиці змогла "розібратися" одразу з трьома одиницями літальної техніки. Вертольоти намагалися дістатися аеропорту "Антонов", що знаходиться поблизу селища міського типу Гостомель.

Пізніше він додав, що в аеропорту хотів висадитись російський військовий десант, тому зараз на ділянці точаться бої.

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Також один із вертольотів російської армії, "пташка" "Ка-52", була підбита на підльоті до Межигір’я. Українські військовослужбовці прицільно вели вогонь, внаслідок чого авіатехніку було знищено.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія фактично розв’язала війну проти України, оголосивши про запровадження військ на Донбас. Відразу після цього армія супротивника полізла через кордони в інших областях – на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині тощо.

Україна поки що повідомляє про кілька десятків загиблих військовослужбовців. При цьому є жертви серед мирного населення.