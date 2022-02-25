Колона російської техніки з Криму готується зайти на материкову Україну: очевидці показали відео

Україна готова до протистояння з російськими окупантами

У тимчасово окупованому Криму була помічена ще одна колона бойової техніки, яка прямує в бік України.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію з соцмереж.

Згідно з наявною інформацією, попередньо відомо, що колону військової техніки Росії було помічено на території міста Джанкой (Крим). Рухається вона в напрямку Херсонської області (Україна).

Колона військової техніки

Варто відзначити, що конкретної інформації щодо кількості спецтехніки, яка прямує до України, поки що немає, проте, судячи з оприлюднених кадрів, там знаходиться кілька десятків танків та військових вантажних автомобілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські бійці зустрічають російську бойову техніку.

Також нагадаємо, що з 24 лютого на території України офіційно запроваджено воєнний стан через напад Росії на наші території.

Окрім того, ми писали про те, що російські ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію щодо бажання України "прогнутись" під Росію, проте українське керівництво її одразу спростувало та наголосило на тому, що країну ворогу ми не здамо і ні на які поступки йти не збираємося.