У господарстві знадобиться: українці тракторами затягують собі російські БТРи (відео)

БТР у господарстві не завадить.

У мережі з’являються відео, як українці затягують у двори російські БТРи.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко та опублікував відповідні відео.

На відео видно, як ворожий БТР затягують до одного з дворів. Водій, який їхав позаду, прокоментував: "Наші тягнуть БТР додому у двір. Тому що метал у ціні!"

Увага! На відео є ненормативна лексика!

На іншому відео видно, що чоловік трактором тягне БТР, а інший біжить слідом.

"Нас не перемогти, а ось російський БТР знадобиться в господарстві! БТР у господарстві — добре! А два — краще!", – підписав публікацію Геращенко.

Нагадаємо, у місті Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.

Також ми писали, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфа": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)" .