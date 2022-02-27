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У господарстві знадобиться: українці тракторами затягують собі російські БТРи (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У господарстві знадобиться: українці тракторами затягують собі російські БТРи (відео) Новина оновлена 27 лютого 2022, 22:49

БТР у господарстві не завадить.

У мережі з’являються відео, як українці затягують у двори російські БТРи.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко та опублікував відповідні відео.

На відео видно, як ворожий БТР затягують до одного з дворів. Водій, який їхав позаду, прокоментував: "Наші тягнуть БТР додому у двір. Тому що метал у ціні!"

Увага! На відео є ненормативна лексика!

На іншому відео видно, що чоловік трактором тягне БТР, а інший біжить слідом.

"Нас не перемогти, а ось російський БТР знадобиться в господарстві! БТР у господарстві — добре! А два — краще!", – підписав публікацію Геращенко.

Нагадаємо, у місті Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.

Також ми писали, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфа": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)" .

Теги:
#Росія #БТР #Антон Геращенко
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