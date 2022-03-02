Українські військові зайшли до Горлівки: що відомо про бої в окупованому місті

Україна веде успішні бої за окуповану РФ територію

В Донецькій області в місто Горлівка, яке вже вісім років перебуває під окупацією росії у складі квазіреспубліки "днр", вдалося зайти українським військовим. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел в українській армії.

Так, 95 Бригада Збройних Сил України провела успішна атаку на Горлівку. За даними джерел, наші бійці зайшли до міста, завдали суттєвих втрат противнику і наразі вийшли.

Слід додати, що Горлівка знаходилась під контролем бойовиків "днр" з 2014 року, але скоро повернеться під прапор України.

Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються захопити місто, але отримують відсіч. Разом із тим, у результаті ворожих обстрілів у Маріуполі вже є поранені громадяни – лікарні заповнені.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на сьомий день війни, яку розгорнула Росія проти України, українські військові змогли відтіснити супротивника одразу на низці напрямків. У Генштабі кажуть, що моральний дух противника та їхня воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.