ЗСУ відтісняють росіян: що зараз відбувається на фронті в Україні

Подекуди українські військові змогли відігнати агресора до кордонів Росії.

Станом на ранок середи, 2 березня, на сьомий день бойових дій з росією Збройні сили України змогли відтіснити супротивника одразу на низці напрямків.

Про це говорить свіже зведення Генштабу ЗСУ на 06:00, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що під Києвом росіяни намагаються заблокувати північний та північно-західні напрямки, тоді як у Житомирській області зараз перебуває до трьох батальйонно-тактичних груп (БТГр) ворога.

На Сіверському напрямку близько сімнадцяти БТГр окупаційних військ продовжують наступальні дії для блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедін та Охтирку.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник зазнав втрат і був зупинений у районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкового.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє у районах населених пунктів Василівка, Червоне поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

Не процвітаючи у просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч із Збройними Силами України пручається.

Моральний дух противника та їхня воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.

Росіяни зазнають втрат за всіма напрямками.

93-а ОМБр "Холодний Яр" заявляє, що військові з її бригади на окремих ділянках відтіснили окупантів до кордонів з Росією, розбили їх колони і забрали у них багато техніки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін почав зриватися на своєму оточенні через провал із захопленням України.