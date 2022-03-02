ЗСУ відтісняють росіян: що зараз відбувається на фронті в Україні
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Подекуди українські військові змогли відігнати агресора до кордонів Росії.
Станом на ранок середи, 2 березня, на сьомий день бойових дій з росією Збройні сили України змогли відтіснити супротивника одразу на низці напрямків.
Про це говорить свіже зведення Генштабу ЗСУ на 06:00, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що під Києвом росіяни намагаються заблокувати північний та північно-західні напрямки, тоді як у Житомирській області зараз перебуває до трьох батальйонно-тактичних груп (БТГр) ворога.
На Сіверському напрямку близько сімнадцяти БТГр окупаційних військ продовжують наступальні дії для блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.
Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедін та Охтирку.
На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник зазнав втрат і був зупинений у районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкового.
На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє у районах населених пунктів Василівка, Червоне поле, Новопетрівка.
У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.
Не процвітаючи у просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч із Збройними Силами України пручається.
Моральний дух противника та їхня воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.
Росіяни зазнають втрат за всіма напрямками.
93-а ОМБр "Холодний Яр" заявляє, що військові з її бригади на окремих ділянках відтіснили окупантів до кордонів з Росією, розбили їх колони і забрали у них багато техніки.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін почав зриватися на своєму оточенні через провал із захопленням України.
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