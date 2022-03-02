путін нервується та зривається через провальну війну в Україні: що дізналася розвідка

Військові та дипломатичні невдачі завдали серйозного удару по його стану

Сьомий день війни проти України не приніс Росії відчутних результатів. Жодне велике місто не було здане, бліцкриг російської армії провалився. При цьому, незважаючи на небажання влади Росії визнавати великі втрати на українській землі, вони є.

Низка західних ЗМІ, які з посиланням на джерела в урядах прогнозували повномасштабне вторгнення росії в Україну, опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами військової кампанії в Україні.

Так у матеріалі CNN з посиланням на двох високопоставлених представників американської розвідки говориться, що поведінка путіна стала "непередбачуваною і надзвичайно турбуючою".

Також джерела дізналися про невдоволення кривавого диктатора надто жорсткими санкціями з боку цивілізованого світу. Нібито він не очікував такої різкої реакції на вторгнення в Україну. На додаток, він відчуває, що обмеження з боку Заходу погіршили ситуацію для росіян набагато швидше, ніж там очікували, і зараз не є прийнятними для нього.

Путін нікого до себе близько не підпускає

За даними розвідки, правда про реальний стан справ щодо війни в Україні не розкривається навіть серед представників російських "еліт". Ті нібито не очікували й не були проінформовані про плани Європи закрити свій повітряний простір для російських літаків та авіакомпаній.

У той же час, NBC News з посиланням на розвідку США підтверджує інформацію про зміну психологічної поведінки російського диктатора. За даними джерел, той нібито почав зганяти злість на своєму оточенні, що "нетипово для путіна. "Зазвичай він стримує свої емоції", — йдеться у повідомленні.

Дійсно, путін прорахувався щодо України, і щодо її лідера Володимира Зеленського, і тим більше щодо українського народу. Докладний розбір для "Телеграфа" робила політичний психолог Світлана Чуніхіна.

Варто зазначити, що вже на четвертий день війни путін заговорив про застосування ядерної зброї. Все це відбувається на тлі дуже серйозних втрат російської сторони при наступі. Українські захисники знищують техніку окупантів сотнями, а то й тисячами. Станом на 1 березня в Україні загинули вже понад 5700 окупантів.

Тактичні невдачі та неможливість взяти Київ за кілька днів змусила росіян застосувати тактику випаленої землі — вони почали масово завдавати ударів по житлових районах та мирному населенню, створюючи у містах гуманітарну кризу.

При цьому настрої українського суспільства щодо росіян, м’яко кажучи, критичні — окупантів затримують, знищують, їм спалюють бронетехніку. Все це відбувається у тому числі силами територіальної оборони та простих громадян, які не кликали до свого дому "русскій мір".