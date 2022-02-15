Вторгнення Росії в Україні: в західних ЗМІ з'явився "точний час" нападу

Західні ЗМІ оприлюднили "дату вторгнення РФ в Україну"

Інформацію щодо ймовірного вторгнення Російської Федерації на українські території продовжують "підігрівати" західні ЗМІ. Так, британська преса вже навіть встигла назвати нібито конкретний час початку повномасштабної війни, яка, згідно з її даними, розпочнеться 16 лютого о першій годині ночі (3 години ночі за московським часом. ред. редакцією).

Про це пише видання The Sun, посилаючись на власні "перевірені джерела в американській розвідці".

Так, згідно з вказаними відомостями, Росія розпочне вторгнення вночі 16 лютого, застосувавши масований ракетний удар, за яким одразу послідує наступ 200-тисячного угруповання російської армії.

Карта "нападу" Росії

Також зазначається, що близько 130 тисяч російських військових наразі перебувають на східних і південних кордонах України і ще 40 тисяч — на півночі Білорусі.

А ми, своєю чергою, хочемо відзначити, що газета The Sun вважається головною "жовтою" газетою Британії. Раніше вона писала про чутки про королівську сім'ю, а тепер перейшла на "повномасштабну війну Росії з Україною".

Також нагадаємо, що західні ЗМІ вже називали "дату вторгнення", яке нібито мало відбутися у вівторок, 15 лютого, коли "погода в Україні досягне морозного піку і земля замерзне", що має "допомогти російським танкам просунутися на українські території".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через побоювання через ймовірність вторгнення російської армії на українські території, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, аби розвіяти занепокоєння та закликав чиновників і бізнесменів, які залишили країну, повернутися назад.