Погода заперечує прогнози західних ЗМІ щодо вторгнення РФ в Україну: що не так

Західні ЗМІ написали про пік морозів в Україні на 15 лютого, проте прогнози синоптиків говорять про інше.

Західні ЗМІ черговий раз попередили про загрозу Україні з боку Росії й навіть назвали ймовірну дату вторгнення — 15 лютого. Журналісти відзначили, що цього дня погода в нашій країні досягне морозного піка і це нібито допоможе російській армії швидше просуватися бездоріжжям.

"Телеграф" у зв’язку з такими заявами проаналізував дані погодних сайтів на дату можливого наступу та з’ясував, чи це так насправді.

За даними сайту sinoptik.ua, на 15 лютого в окупованому російськими бойовиками Луганську вдень прогнозують -1 градус морозу, а вночі температура повітря становитиме -7 градусів. За день до цього у місті вдень буде близько 0 градусів.

Погода в Луганську з 6 по 15 лютого

Що стосується Донецька, то на 15 лютого синоптики прогнозують -7 градусів морозу вночі, і +1 градус тепла вдень, що говорить про те, що ґрунт не встигне замерзнути дуже сильно.

Погода в Донецьку з 6 по 15 лютого

У Харкові на дату ймовірного вторгнення Росії погода буде трохи прохолоднішою — від -8 градусів морозу вночі до -4 вдень. У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть від -6 до -1 градуса, у Запоріжжі метеорологічні сайти дають від -6 градусів уночі до 0 вдень, а ось у Сумах буде від -8 до -5 градусів нижче за нуль.

Погода в Харкові з 6 по 15 лютого

Погода в Дніпрі з 6 по 15 лютого

Погода в Запоріжжі 6 по 15 лютого

Погода в Сумах з 6 по 15 лютого

У столиці України 15 лютого буде від -6 градусів морозу вночі до -1 градуса вдень.

Погода у Києві з 6 по 15 лютого

Додамо, що у Сімферополі (Крим), який західні ЗМІ також називали ймовірним місцем для початку вторгнення в Україну, 15 лютого очікують близько 3 градусів тепла вдень.

Погода у Сімферополі з 6 по 15 лютого

Проаналізувавши всі дані можна дійти до висновку, що погода таки заперечує прогнози західних ЗМІ й не готує росіянам жодних поблажок. Також жодної мови про морозний пік на 15 лютого не йдеться.

Нагадаємо, деякі представники українського парламенту розкритикували Захід і Європарламент за те, що вони сіють паніку з приводу можливості вторгнення Росії.

Водночас міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що ескалація з боку Росії на українських кордонах є дуже низькою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ.