"Вони там наркотики вживають?" Заяви Арахамії спантеличили євродепутата
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Українці теж не залишилися осторонь.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував США та Захід та викликав подив у Європарламенті.
Як пише LB, глава "СН" заявив, що країни Заходу "сіють паніку" з приводу можливості вторгнення Росії, що не є дружнім жестом.
"Я не знаю реальних причин, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України", — сказав він.
Арахамія зазначив, що МЗС України постійно порушує цю тему перед західними партнерами.
Він також нагадав, що нарощування чисельності російських військ на кордоні відбувалося і навесні 2021 року, але тоді ЗМІ про це не писали.
На його слова відреагувала депутат Європарламенту від німецької партії "Союз 90/Зелені" Віола фон Крамон.
"Вони там усі в Україні вживають наркотики, або що там відбувається?", — написала вона.
На її твіт відповіли багато користувачів з України, частина з яких відзначила, що у них виникає те саме питання. Здебільшого українські користувачі сперечатися з фон Крамон не стали, але деякі все ж таки зазначили, що не варто робити висновки про всю Україну щодо поведінки її керівництва.
Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що у президента України Володимира Зеленського виникли розбіжності через оцінку ймовірності вторгнення Росії з американським президентом Джо Байденом.
Сам Зеленський це заперечує, але опоненти Байдена вже зажадали надати стенограму їхньої нещодавньої розмови.
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