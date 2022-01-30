"Вони там наркотики вживають?" Заяви Арахамії спантеличили євродепутата

Українці теж не залишилися осторонь.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував США та Захід та викликав подив у Європарламенті.

Як пише LB, глава "СН" заявив, що країни Заходу "сіють паніку" з приводу можливості вторгнення Росії, що не є дружнім жестом.

"Я не знаю реальних причин, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України", — сказав він.

Арахамія зазначив, що МЗС України постійно порушує цю тему перед західними партнерами.

Він також нагадав, що нарощування чисельності російських військ на кордоні відбувалося і навесні 2021 року, але тоді ЗМІ про це не писали.

На його слова відреагувала депутат Європарламенту від німецької партії "Союз 90/Зелені" Віола фон Крамон.

"Вони там усі в Україні вживають наркотики, або що там відбувається?", — написала вона.

На її твіт відповіли багато користувачів з України, частина з яких відзначила, що у них виникає те саме питання. Здебільшого українські користувачі сперечатися з фон Крамон не стали, але деякі все ж таки зазначили, що не варто робити висновки про всю Україну щодо поведінки її керівництва.

"У половини українських громадян виникає те саме питання, на жаль"

"Я вважаю ваш твіт дуже образливим для українців. Звинуватити всіх українців у прийомі наркотиків це занадто. Якщо у вас залишилася порядність, вам варто перепросити"

"На жаль, у нас є така проблема з деякими політиками, але безумовно не з усіма. Будь ласка, співпрацюйте з нормальними".

"Так, вони приймають. Але українці це не Зеленський чи Арахамія. Не звертайте уваги на те, що вони кажуть. Я вибачаюсь за їхні слова"

"Наркотики це прерогатива правлячої партії і лише"

"Вони прийшли до влади завдяки популізму. Вони не можуть уявляти тих, хто дбає про майбутнє країни. П.С. ми всі припускаємо, що вони іноді під наркотиками"

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що у президента України Володимира Зеленського виникли розбіжності через оцінку ймовірності вторгнення Росії з американським президентом Джо Байденом.

Сам Зеленський це заперечує, але опоненти Байдена вже зажадали надати стенограму їхньої нещодавньої розмови.