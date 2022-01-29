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Байден роздратований Зеленським — скандальні подробиці від західних ЗМІ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський та Джо Байден Новина оновлена 29 січня 2022, 19:10
Володимир Зеленський та Джо Байден

Ймовірно, у всьому винні проблеми перекладу.

В пятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський виступив перед журналістами та заявив, що між ним та президентом США Джо Байденом немає жодних розбіжностей, однак, як пишуть західні ЗМІ, це не зовсім відповідає дійсності.

Видання Politico нагадало, що ще в листопаді український президент виступав із заявами про ризики початку військового вторгнення зі сторони Росії, але тепер його риторика дуже змінилася і почала звучати більш заспокійливо.

Журналісти пишуть, що це пов’язано зі "зростаючим гнівом" Зеленського на адміністрацію Байдена. Серед його причин недавній дозвіл залишити Україну для американських дипломатів. У Києві подібний крок розцінили як передчасний і заявили, що це лякає як простих українців, так і інвесторів, що негативно позначається на економіці.

Крім того, джерела видання стверджують, що у Зеленського вважають, що США навмисно переоцінюють загрозу можливого вторгнення Росії. Там переконані, що Вашингтон це робить для того, щоб отримати "простір для маневру" для укладання угоди з Кремлем, зокрема й за окупованими українськими територіями. Адміністрація американського президента це заперечує.

Напруга також могла виникнути через неправильне трактування слова "imminent", яке використовувалося в офіційній промові американських чиновників, що говорили про ризики військового вторгнення. Через відсутність прямого перекладу цього слова на українську мову, його в адміністрації Зеленського могли трактувати, як "неминуче відбудеться", тоді як в адміністрації Байдена мали на увазі "може невдовзі статися".

Все це починає "діяти на нерви" Білому дому, пише видання. За даними його джерел в адміністрації Байдена та Капітолії, Зеленський почергово "дратує, обурює і виглядає відверто контрпродуктивним".

У зв’язку з цим у США все частіше виникає питання про те, навіщо постачати зброю та гроші в Україну, якщо у Києві не вважають російську загрозу серйозною.

Крім того, деякі чиновники кажуть, що попри те, що Білий дім намагається зробити все можливе для підтримки України, на Банковій у відповідь особливої подяки не чути.

Нагадаємо, на пресконференції для західних журналістів, Зеленський заявив, що масштабна війна з Росією може статися, але закликав говорити про це як ймовірність, але не як факт.

Теги:
#Україна #США #Джо Байден #Володимир Зеленський
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