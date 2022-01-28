Чи буде вторгнення Росії: головне із пресконференції Зеленського

Глава держави поговорив із журналістами про Росію, США та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 січня, провів пресконференцію для представників західних ЗМІ. Їхнє спілкування тривало близько години, і за цей час з його боку прозвучала низка заяв щодо вторгнення Росії та можливостей врегулювання ситуації на Донбасі.

За його виступом спостерігав "Телеграф", який зібрав вам основні заяви Зеленського.

Загроза вторгнення

Президент заявив, що обізнаний про ситуацію на кордоні України "краще за будь-якого іншого президента", а тому закликав західні ЗМІ не лякати українців новинами про можливе вторгнення Росії. Він також запропонував журналістам відвідати Київ та переконатися, що там на вулицях не стоять танки.

Водночас він приділив чимало уваги темі стримувальних санкцій проти Росії. Зокрема він зазначив, що вважає "не чесним" їхнє запровадження після початку вторгнення і зазначив, що тоді вони вже будуть не потрібні.

США та НАТО

Зеленський спростував інформацію про те, що після його розмови з президентом США Джо Байденом між ними виникли якісь розбіжності та непорозуміння. Проте він сказав, що добре розуміє, що відбувається в Україні, а Байден добре розуміє, що відбувається у США.

Також глава держави зазначив, що сподівається, що Байдену вдасться запустити тристоронній саміт США-Україна-Росія і що це допоможе завершити війну.

Водночас початок повномасштабного вторгнення, каже Зеленський, торкнеться не лише України, а й країн НАТО. Він також зазначив, що деякі з них колись входили до складу СРСР і можуть стати мішенню для Росії. При цьому він поставив журналістам питання про те, чи стане Альянс їх захищати і чи за них помиратимуть люди з інших країн.

Російська загроза

Зеленський розповів, що вважає головною загрозою для України внутрішню дестабілізацію, із чим погоджуються західні партнери. Крім того, він досить різко відповів на пропозицію глави МЗС РФ Сергія Лаврова про можливість зустрітися з Володимиром Путіним у Москві, Санкт-Петербурзі чи Сочі для проведення переговорів щодо "нормалізації відносин".

Український президент зазначив, що не бачить сенсу у переговорах з росіянами, якщо під час зустрічі не обговорюватимуться питання Донбасу. Також він розкритикував, що Росія проводить постійні військові навчання поблизу кордонів України, назвавши це "мазохізмом". Водночас він наголосив, що українці цього не бояться.