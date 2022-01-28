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Зеленський відповів на запрошення приїхати до Росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 28 січня 2022, 18:52
Володимир Зеленський

Український президент назвав позицію РФ безрезультатною та запропонував домовлятися.

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозиції глави МЗС Росії Сергія Лаврова приїхати до Росії на переговори.

Свою позицію він озвучив західним журналістам під час пресконференції.

Він не приховував свого обурення з приводу того, що російська сторона відмовилася обговорювати питання Донбасу.

"Тупо цинізм хай-левел (високого рівня, — ред.). Як я не можу говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається у мене на моїх кордонах?", — сказав він.

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі у будь-якому форматі, але не на таких умовах. Також він не зрозумів, чому його запрошують до Сочі.

"Покататися на лижах?.. Ну давайте зустрінемося в Одесі, скупаємося у морі", — відповів він.

Глава держави запропонував провести зустріч, щоб обговорити серйозніші питання, наприклад, обмін полоненими. При цьому він зазначив, що позиція Росії є безрезультатною і спрямована на те, щоб "когось поламати".

Як повідомлялося раніше, за останніми даними, поряд зі східними рубежами нашої країни зараз перебуває близько 127 тисяч військовослужбовців РФ, проте Зеленський закликав не сіяти паніку серед українців, хоч і підтвердив, що ймовірність вторгнення є.

Тим часом у Держдумі РФ заявили, що Росія не воюватиме з Україною, проте не стали коментувати заклики розпочати офіційне постачання зброї бойовикам т.зв. "ЛДНР".

Теги:
#Україна #Росія #Сергій Лавров #Володимир Зеленський
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