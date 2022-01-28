"Давайте ставити тут три крапки": Зеленський розповів, чи відбудеться вторгнення Росії

Президент нагадав, що українцям, крім питань війни, також треба думати про побутові питання.

Повномасштабне вторгнення Росії може статися, але це є ймовірністю, а не фактом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для західних ЗМІ.

Він зазначив, що ніхто не заперечує загрози, що походить від Росії, але закликав не лякати українських громадян радикальними заявами.

"Вона (війна, — ред.) може бути. На жаль. І давайте ставити тут три крапки, але точно не ставити одну крапку і говорити, що "так, вона буде", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що українці є сміливим народом, які захищатимуть свою країну, але крім цього вони також мають працювати та виховувати дітей.

Він зазначив, що загроза вторгнення існувала і у 2020-му, і у 2021 році, але зараз для України через панічні настрої також є ризики "втратити економіку".

Як повідомлялося раніше, на тлі загроз військового вторгнення Росії в Україні помітно просів курс гривні. Експерти ж вказують, що економічних причин для такого падіння немає, а бізнес та громадяни просто намагаються знайти стабільність у купівлі доларів.

Водночас вони кажуть, що такий стан речей може призвести до того, що долар переступить за позначку 30 гривень.