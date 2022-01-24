Є небезпечна дата: командувач ООС натякнув, коли Росія може піти у наступ

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України.

Чергове вторгнення Росії до України може статися 20 лютого. Таку дату одного із можливих сценаріїв нападу РФ озвучили у командуванні ООС.

Про це в інтерв’ю The Sunday Times заявив командувач Операції об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Це дата, яка нас турбує", – наголосив Павлюк.

Саме цього дня у Китаї завершуються зимові Олімпійські ігри. Путін, який намагається налагодити стосунки з китайським лідером Сі Цзіньпіном, не захоче затьмарити вторгненням важливої для цієї країни спортивної події.

Крім того, до цього часу завершуватимуться і російсько-білоруські навчання на кордоні України.

Загроза вторгнення Росії в Україну

У жовтні 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що Росія стягує війська до українських кордонів. За оцінками Міноборони України та західних розвідок, Росія розмістила понад 127 тисяч військовослужбовців та наступальне озброєння біля кордонів України.

Україна, США та низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. У Кремлі спростовують такі звинувачення і заявляють, що це їхня внутрішня справа.

На тлі загрози наступу РФ США та Великобританія вирішили вивозити з України своїх дипломатів. Тим часом, в Україну продовжуються постачання військової допомоги від США та країн Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому припустив, що Росія може вдарити у напрямку Харкова, через що місто може опинитися в окупації.