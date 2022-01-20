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"Буде багато крові": глава Міноборони розповів, що чекає на українців і ЄС після вторгнення Росії

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На кордонах з Україною – 100-тисячна армія РФ та техніка Новина оновлена 20 січня 2022, 14:40
На кордонах з Україною – 100-тисячна армія РФ та техніка

Міністр заявив, що на поступки Росії Україна не піде і від планів вступити до НАТО не відмовиться

Глава Міноборони Олексій Рєзніков дав велике відеоінтерв’ю для програми HARDtalk на телеканалі ВВС, в якому зробив кілька сенсаційних заяв щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Відповідаючи на перше запитання щодо ймовірності повномасштабної війни, міністр нагадав, що вона в Україні почалася ще 8 років тому: під час окупації Криму та частини Донбасу. Однак тепер загроза з боку РФ існує не лише для нашої держави.

"Так, це буде катастрофа не тільки для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею або, можливо, між Німеччиною та Польщею", — зазначив Резніков.

Великі втрати, продовжив міністр, чекають і на Росію, закликаючи світ не загрожувати санкціями після атаки, а ввести їх до вторгнення, щоб воно їм "дорого коштувало".

"Буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи. Адже ця війна не лише на сході України. Вона прямує на схід Європи. Я говорю це абсолютно серйозно", — підсумував Резніков.

На слова ведучого про те, що в Україні розкол на тлі суду над п’ятим президентом Петром Порошенком, Рєзніков відповів, що це не так: мовляв, народ і парламент є єдиними. А на провокації Росії щодо невступу до НАТО Україна не піде, бо це завдання прописане у головному документі — Конституції.

Нагадаємо, що у Кремлі назвали санкції США проти їхніх банків небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".

Теги:
#НАТО #Росія #Міноборони #Олексій Резніков
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