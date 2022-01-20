Укр

"Будет много крови": глава Минобороны рассказал, что ждет украинцев и ЕС после вторжения России

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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На границах с Украиной - 100-тысячная армия РФ и техника Новость обновлена 20 января 2022, 14:40
На границах с Украиной - 100-тысячная армия РФ и техника

Министр заявил, что на уступки России Украина не пойдет и от планов вступить в НАТО не откажется

Глава Минобороны Алексей Резников дал большое видеоинтервью для программы HARDtalk на телеканале ВВС, в котором сделал несколько сенсационный заявлений насчет возможного вторжения России в Украину.

Отвечая на первый вопрос о вероятности полномасштабной войны, министр напомнил, что она в Украине началась еще 8 лет назад: во время оккупации Крыма и части Донбасса. Однако теперь угроза со стороны РФ существует не только для нашего государства.

"Да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", — отметил Резников.

Большие потери, продолжил министр, ждут и Россию, призывая мир не угрожать санкциями после атаки, а ввести их до вторжения, чтобы оно им "дорого стоило".

"Будет много крови, будут беженцы, это будет катастрофа для Европы. Ведь эта война не только на востоке Украины. Она направляется на восток Европы. Я говорю это абсолютно серьезно", — подытожил Резников.

На слова ведущего о том, что в Украине раскол на фоне суда над пятым президентом Петром Порошенко, Резников ответил, что это не так: мол, народ и парламент едины. А на провокации России насчет невступления в НАТО Украина не пойдет, потому что эта задача прописана в главном документе — Конституции.

Напомним, что в Кремле назвали санкции США против их банков опасным шагом, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".

Теги:
#НАТО #Россия #Минобороны #Алексей Резников
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