Есть опасная дата: командующий ООС намекнул, когда Россия может пойти в наступление
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Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной.
Очередное вторжение России в Украину может произойти 20 февраля. Такую дату одного из возможных сценариев нападения РФ озвучили в командовании ООС.
Об этом в интервью The Sunday Times заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"Это дата, которая нас беспокоит", – подчеркнул Павлюк.
Именно в этот день в Китае завершаются зимние Олимпийские игры. Путин, который пытается наладить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.
Кроме того, к этому времени завершаться и российско-белорусские учения на границе Украины.
Угроза вторжения России в Украину
В октябре 2021 года в СМИ начала появляться информация, что Россия стягивает войска к украинским границам. По оценкам Минобороны Украины и западных разведок, Россия разместила более 127 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение возле границ Украины.
Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. В Кремле опровергают такие обвинения и заявляют, что это их внутреннее дело.
На фоне угрозы наступления РФ США и Великобритания приняли решение вывозить из Украины своих дипломатов. Тем временем, в Украину продолжаются поставки военной помощи от США и стран Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, в котором предположил, что Россия может ударить по направлению Харькова, из-за чего город может оказаться в оккупации.
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