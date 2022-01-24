Будет ли большая война и где произойдет новое вторжение Путина - прогноз

Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину сейчас маловероятно, а вот новая кампания по "освобождению Донбасса" — вполне возможна

Россия продолжает терзать мир своими "предложениями" касательно "гарантий безопасности". По сути – ультиматумами о нерасширении НАТО и разделе сфер влияния.

О том, как следует отвечать на российские действия и к чему может привести "прогибание" коллективного Запада под давлением Путина и его клики, "Телеграф" побеседовал с нардепом V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, главой Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андреем Сенченко.

На Западе – разный уровень понимания российской угрозы

– Пошел второй месяц переговоров представителей коллективного Запада с РФ касательно "гарантий безопасности". Что можно сказать на данный момент?

– На мой взгляд, Россия переиграла сама себя. Она пережала с шантажом всего цивилизованного мира. Понятно, что Запад – это не монолит, есть разный уровень понимания российской угрозы. По-разному его примеряют на себя. Есть сытые страны Старой Европы, считающие, что их это не коснется – и можно поторговать чужим суверенитетом. А есть те, кто рельефно ощущает угрозу со стороны РФ – те же страны Балтии, почти все государства Восточной Европы, Скандинавии.

Но в мире всё больше зреет понимание, что в случае российской широкомасштабной открытой агрессии под удар попадут не только Украина, Грузия, Молдова, части территорий которых уже оккупировала РФ.

– Кто еще под угрозой?

– Военный каток агрессора в том или ином виде прокатится по Балтийским странам, по Польше, Румынии, Чехии и Словакии, по скандинавам. С советских времен и до сих пор, та же Норвегия, в случае вооруженного конфликта с Западом, рассматривается в качестве одной из целей первого военного удара. На полную оккупацию этой страны отводится трое суток.

На самом деле, тотальная агрессия путинской России против Западного мира уже давно происходит в виде тайных активных разведывательных операций. Сегодня, в традиционных формах ведения войны, нет прямого столкновения РФ со странами НАТО и их западными партнерами. Но война идет ежедневно во многих сферах и с использованием многих компонентов, баланс между которыми постоянно меняется. В этих условиях применение армии, с точки зрения агрессора, не более чем вопрос тактики в войне, которая уже идет. А пока, например, внеблоковые Швеция и Финляндия подвергаются высокоточным ударам российского пропагандистского оружия. Так, 21 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видит в сообщениях НАТО о готовности принять в свои ряды Финляндию и Швецию, если они того пожелают, "попытку давления" на эти страны.

Если Россия не получит достойный ответ на свои ультиматумы, газовый шантаж, скопление войск у чужих границ, на кибератаки, вмешательство в выборы, искусственные миграционные кризисы и прочую подрывную деятельность, никто и нигде не будет по-настоящему в безопасности. И напрасно та же Германия думает не о том, как усмирить агрессора, а о том, как поторговать с ним и скорее запустить "Северный поток-2". Если Берлин сделал, пусть и однобокий вывод из своего печального прошлого, то Москва – нет.

Украине необходимо укрепляться, анализировать и "гнуть" свою линию

– Как Украине действовать в создавшейся ситуации?

– Укрепляться, анализировать и "гнуть" свою линию. Необходимо не просто наблюдать за всей этой челночной дипломатией Запада и принимать на веру все разношерстные советы. В последнее время в Киеве и Москве побывали директор ЦРУ, глава госдепа, другие официальные лица США и ЕС. Переговоры то и дело ведутся на просторах Европы. Можно только гадать, как и что на этих встречах обсуждают наши американские и европейские коллеги.

Нам, как государству, необходимо постоянно и тщательно анализировать, моделировать и оценивать не только цели, действия и замыслы агрессора, но также цели, действия и замыслы наших реальных и мнимых друзей и партнеров.

Только глубокое осмысление ситуации и тенденций во всей цепочке взаимосвязанных структур и сообществ – ООН, общеевропейские институции и НАТО, национальные правительства, политические элиты и общество в других странах, – в сочетании с адекватной оценкой собственных действий, состояния нашего государства, нашей армии и нашего общества, смогут стать залогом успеха Украины в восстановлении мира и возврате всех захваченных врагом территорий.

Во всем этом есть как слабые, так и сильные звенья. И потому так важна тщательная оценка ситуации, подтягивание самых слабых звеньев как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Для этого у нас есть необходимый арсенал возможностей. Активное наступление на дипломатическом, юридическом, информационном фронтах способно существенно укрепить наши позиции.

– Что предпринимать в ответ на те или иные действия агрессора?

– Мы не должны пропускать без внимания и реакции ни одного удара – будь то заказные инициативы российских депутатов-коммунистов о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР", свежие измышления командующего ВМС Германии вице-адмирала Шёнбаха, заявившего на конференции индийского института оборонных исследований, что, по его мнению, Крым никогда не вернется в состав Украины, или очередные попытки навязать нам выполнение "минских соглашений" Путина-Порошенко и тем самым поставить Украину на грань гражданской войны.

Нам всем, и власти, и обществу, необходимо сосредоточиться на всестороннем укреплении украинской армии. Без глубокой военной реформы, без всесторонней модернизации армии мы всегда будем балансировать на грани утраты независимости и права украинского народа самостоятельно определять свою судьбу.

Мир для Украины – ведь не только об Украине. Это обо всей Европе, обо всем мире. Мы должны неустанно напоминать Западу, что украинская армия ценой жизни наших солдат защищает от российской агрессии, от чумы "русского мира", не только Украину, но и восточный фланг НАТО. Это дает нам право не просить, а требовать от Запада не только усиления санкционного давления на Россию, но и совершенно иного масштаба помощи в укреплении нашей армии.

Мы всегда должны помнить, что только сильная армия заставит и наших врагов, и наших друзей считаться с национальными интересами Украины.

Россия давно "кусает"

– Как может действовать Россия, если ее предложения будут в основной массе отвергнуты США и НАТО?

– Кремль в привычно-агрессивном стиле будет искать выход из ситуации с "сохранением лица". Когда говорят, что крыса, загнанная в угол, обязательно укусит – это очень линейное восприятие. Россия давно "кусает". Она давно ведет гибридную войну не только против Украины, но и против всего коллективного Запада.

Маловероятно, что ответом агрессора будет массированное военное наступление на Украину, хотя вполне вероятны провокации на украино-белорусской границе или кампания по "воссоединению народа Донбасса, частично оставшегося под игом украинских националистов".

У россиян нет "тормозов" и большой арсенал "плодотворных идей": дестабилизация Молдовы через Приднестровье, развал Боснии и Герцеговины, усиление газового шантажа Европы, размещение военных баз на Кубе и в Венесуэле, попытки внутренней дестабилизации в США, ЕС или Великобритании и многое другое.

– И на что, скорее всего, будет сделана ставка?

– Ожидать можно чего угодно и где угодно. Но, похоже, их ответом может стать "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР", с последующим переходом от "политического" протектора к полноценному военному протекторату в отношении давно оккупированных территорий.

Для нас очень важно добиться однозначной и жесткой реакции Запада даже на малейшие поползновения в эту сторону. Такие усилия России, по своей сути, равнозначны новому этапу вторжения на территорию Украины.

Важно еще одно. Россия, создавая подобные протектораты (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, временно оккупированная часть Донбасса), не только дестабилизирует Молдову, Грузию или Украину. Она создает плацдармы для относительно безнаказанной агрессии против других государств.

Если с территории такого протектора, признанного Россией, Венесуэлой и Лукашенко, ударить по любой из стран НАТО российским оружием, переданный "независимой Абхазии/Южной Осетии/ДНР/ЛНР для самозащиты", то можно "по привычке" заявлять, что России там нет.

Такой, вполне приемлемый для Кремля сценарий навевает резонный вопрос: "А куда прилетит ответ?". Об этом стоит задуматься жителям оккупированных Россией территорий и украинской власти, которая по-прежнему в ответе за них.

Нужна активизация выполнения Будапештских гарантий

– Как, если не полностью предотвратить, то приостановить российскую угрозу?

– Россия каждый день, все 8 лет войны против Украины, взвешивает ситуацию. С одной стороны, нашу способность и готовность всеми доступными способами защищать свою независимость и реальную готовность Запада помочь санкциями и оружием. С другой – потенциальный экономический ущерб и военные потери агрессора.

Как только Путин посчитает ущерб и потери в живой силе приемлемыми, он ударит. В каком направлении, в каком виде, в какой сфере – другой вопрос. Главное, чтобы результаты этого взвешивания всегда сдерживали агрессора. А для этого много надо сделать и Украине, и Западу.

К сожалению, ряду наших западных партнеров хочется легкого решения. И неважно, что расплачиваться придется жертве, а не агрессору. Именно поэтому нас уже семь лет в разной форме пытаются принудить к реализации изначально антиукраинских "минских соглашений". Но это – прямой путь к открытому внутреннему конфликту в нашей стране, который уже не надо будет маскировать под таковой, как это делает Россия с 2014-го. Потенциально – это серьезный, на долгие годы внутренний конфликт с вероятным расколом страны. Мы не можем этого допустить.

– Что конкретно может сделать Украина на дипломатическом фронте?

– Наша страна не должна просто наблюдать за действиями других мировых игроков и выслушивать "бесплатные" советы. У них – свои национальные интересы, у нас – свои. И, на мой взгляд, у Украины, как минимум с 1994 года, когда мы присоединились к международному соглашению о нераспространении ядерного оружия, подписали Будапештский меморандум и избавились от третьего по мощности ядерного арсенала, есть неоспоримое право формировать повестку дня в вопросе безопасности. Именно у нас, а не у России, которая сейчас пытается это делать, хотя на самом деле именно она разрушает систему международной безопасности.

– Но звучит немало скептических замечаний типа – возродить Будапештский формат уже не реально…

– Специально для наших скептиков, культивирующих в украинцах "комплекс меньшовартости", и для западных любителей корчить недоуменную гримасу со словами "так это же было давно и неправда", хочу напомнить, что присоединение Украины к международному соглашению о нераспространении ядерного оружия с одновременным избавлением от него, является неоспоримым фактом, не имеющим срока давности. И, кстати, Хельсинский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, не подвергается сомнению на том основании, что он был подписан в далеком 1975-м.

Сегодня, на фоне очередной активизации заявлений о безальтернативности Нормандского формата и "минских договоренностей", мы наблюдаем, вместо фундаментальных переговоров стран-гарантов безопасности Украины, лихорадочное перемещение наших западных партнеров по различным одноразовым переговорным площадкам, на которых нас, как стороны, просто нет.

В ответ, Украина должна добиваться трехсторонних переговоров с участием нашей страны и оставшихся стран-гарантов – США и Великобритании (Россия, как агрессор – не в счет). Цель таких переговоров – принуждение путинской России к миру и полной деоккупации Крымского полуострова и восточных территорий Украины.

При этом нет необходимости отказываться от Нормандского формата. Это просто разные площадки, которые должны работать на общую цель – мир и полное восстановление суверенитета Украины. Делёж лавров между участниками форматов оставим на их усмотрение. Лишь бы был результат.

Ранее Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что развернувшийся в сентябре 2021 года террор по отношению к крымским татарам на полуострове – это месть Путина за Крымскую платформу.

Также Андрей Сенченко высказал уверенность, что Путина нужно принуждать к миру, а не выпрашивать малозначащие уступки.