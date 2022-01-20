"Мы никогда не примем такого подхода": в Венгрии рассказали, почему блокируют вступление Украины в НАТО

В Будапеште опять подняли тему прав венгров на территории Украины.

В Венгрии заявили, что в Украине имеется "много недостатков" в сфере уважения прав национальных меньшинств.

Об этом рассказал глава МИД страны Петер Сийярто в комментарии ТАСС.

По его словам, если Украина думает о дальнейшей евроатлантической интеграции, то ей стоит провести "ряд серьезных изменений".

Сийярто не стал перечислять их все, но указал на ситуацию с правами этнических венгров.

В частности он заявил о том, что в Украине "нарушаются права" на использование ними родного языка в ряде сфер вроде образования, культуры и религии. Кроме того, он назвал "антидемократичным" закон, запрещающий занимать общественные должности лицам с двойным гражданством.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Будапеште понимают, с какими вызовами сталкивается Украина в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — сказал глава МИД Венгрии.

Напомним, Венгрия, которая является страной-членом НАТО и ЕС, продолжает блокировать вступление Украины в эти два союза. Кроме того, правительство Венгрии проводит политику объединения своего народа, в связи с чем в течение нескольких последних десятилетий Будапешт выделял средства на развитие сети венгерских учебных заведений на территории Украины.