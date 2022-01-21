Путин не пойдет на признание "донбасских республик", ведь это поставит крест на его планах, - Сергей Гармаш

Участник политической подгруппы переговорщиков в Минске объяснил, почему России невыгодно признание так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Депутаты от Компартии РФ внесли в Государственную думу проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "правовыми республиками" так называемые "ДНР" и "ЛНР". То есть, фактически формализовать российскую оккупацию данных территорий.

"Телеграф" обсудил этот шаг представителей государства-агрессора с главой Центра исследования социальных перспектив Донбасса, одним из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергеем Гармашем.

Зачем коммунистам признавать "донбасские республики"

– Что означает подобная инициатива?

– Обращаю внимание, что проект такого постановления подает оппозиционная (хоть и формально), коммунистическая партия, а не провластная – единоросы. Уже была реакция представителей "Единой России". Там уточнили, что признание или не признание того или иного государства – компетенция органов, которые занимаются международной политикой, а не Госдумы. Видно, что "Единая Россия" пока не склонна поддерживать это постановление, эту идею о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Скорее всего, коммунисты на волне напряженности вокруг Украины и заявлений официальной российской пропаганды, что украинские военные якобы готовят наступление на Донбассе, решили повысить свой внутренний рейтинг. И зарегистрировали такой документ.

– Могла ли инициатива коммунистов о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР" быть согласована с Кремлем?

– Не исключено. И я абсолютно уверен, что если это постановление и согласовывалось коммунистами с правящей "Единой Россией", с администрацией Путина, то лишь как один из шагов давления на Запад, на Украину. Чтобы заставить Киев выполнить Минские соглашения в трактовке Кремля. И всё же, я думаю, что это – внутренняя инициатива КПРФ. Поскольку мы уже видим, что представители "Единой России" не поддерживают ее, снимают с себя ответственность за реализацию этой идеи.

Основная цель Кремля в войне на Донбассе

– Чем закончится эта попытка?

– Думаю, что ничем. РФ, как и ранее, не заинтересована в признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", поскольку это поставит крест на Минских соглашениях. А их выполнение Украиной в трактовке России – это основная цель Кремля. Именно на это направлено всё, что мы сейчас видим вокруг Украины: скопление войск, угроза широкомасштабного вторжения и так далее.

РФ не пойдет на признание "донбасских республик". Иначе теряется смысл всей ее 8-летний авантюры на Востоке Украины, всей этой необъявленной войны.

– Почему Москве так важно выполнения Украиной Минских соглашений в трактовке Кремля?

– Если мы садимся за стол переговоров с Донецком и Луганском, это даст возможность России заявить – в Украине гражданский конфликт, мы ни при чём, снимайте санкции. В конце концов, мы о чём-то когда-то договариваемся. Имплементируем ОРДЛО в свое политическое пространство (с особым статусом – так называемым). И тогда через них, через этот особый статус Россия руководит Украиной. Решает вопрос по членству нашей страны в НАТО (чего при таком раскладе точно не будет), по международным учениям на нашей территории, по интеграции. Украина в итоге теряет суверенитет, становясь зависимой от России. И это основная цель Кремля. А официальное признание "республик" лишает его такого важного инструмента достижения этой цели как Минские соглашения. Сам конфликт останется, заморозится, но станет бессмысленным для России. Возможно, он продолжит ослаблять Украину – экономически, военно. Но потеряет важнейший для РФ политический смысл.

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– Этого Россия добивается, бряцая сейчас оружием у наших границ и выдвигая ультиматумы Западу?

– Этого, в том числе. Запад может испугаться, к примеру, большой войны. А Путин скажет – войны не будет, но заставьте Киев выполнять Минские соглашения так, как мы это видим, пойти на прямой диалог с Донецком и Луганском. Россияне это постоянно говорят. На всех площадках. И Путин, и Лавров, и Грызлов и другие. На всех фактически встречах с западными дипломатами, которые сейчас особо активизировались.

Ранее Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", при каком условии возможен прогресс в переговорах по Донбассу, а также – почему встреча "нормандской четверки" в обозримом будущем, скорее всего, не произойдет.