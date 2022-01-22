За "потерянный для Украины Крым" немецкий адмирал может поплатиться карьерой: подробности

Глава ВМС Германии назвал ошибкой свои слова, но от него требуют уйти в отставку.

Вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах извинился за свои слова о том, что Крым якобы потерян для Украины.

Об этом он сообщил у себя в Твиттер.

"Проявив неосторожность и неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут не к чему придраться, это было явной ошибкой", — написал он.

До этого он говорил, что его заявления были выражением личного мнения.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии в тот момент выражали мое личное мнение о ситуации на местах. Это никак не соответствует официальной позиции Минобороны Германии", — сообщил Шенбах.

Стоит отметить, что заявления главы ВМС привели к скандалу не только в Украине, но и в самой Германии.

Так одно из крупнейших изданий страны BILD на своей главной странице обнародовало требование вице-адмиралу о том, что он должен сложить полномочия и уйти в отставку.

"Как вице-адмирал может высказывать "личное мнение" будучи в униформе во время официального визита?", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Шенбах ранее отметился не только заявлениями о Крыме, но и заявил, что Украина и Грузия не смогут вступить в НАТО. В то же время он выразил убеждение, что руководство России заслуживает "глубокого уважения".

Стоит напомнить, что новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что эскалация войны на Донбассе должна быть остановлена любой ценой. Также она открыто называла Россию агрессором и говорила о необходимости ввести санкции непосредственно против российского президента Владимира Путина в случае, если тот начнет вторжение в Украину.