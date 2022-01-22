За "втрачений для України Крим" німецький адмірал може поплатитись кар’єрою: подробиці

Глава ВМС Німеччини назвав помилкою свої слова, але від нього вимагають піти у відставку.

Віцеадмірал та командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах вибачився за свої слова про те, що Крим нібито втрачено для України.

Про це він повідомив у себе у Твіттері.

"Проявивши необережність і неправильно оцінивши ситуацію, я не повинен був так чинити. Тут ні до чого причепитися, це було явною помилкою", — написав він.

До цього він говорив, що його заяви були висловлюванням особистої думки.

"Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії на той момент висловлювали мою особисту думку про ситуацію на місцях. Це ніяк не відповідає офіційній позиції Міноборони Німеччини", — повідомив Шенбах.

Варто зазначити, що заяви голови ВМС призвели до скандалу не лише в Україні, а й у самій Німеччині.

Так одне з найбільших видань країни BILD на своїй головній сторінці оприлюднило вимогу віцеадмірала про те, що він має скласти повноваження та піти у відставку.

"Як віцеадмірал може висловлювати "особисту думку", будучи в уніформі під час офіційного візиту?", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Шенбах раніше відзначився не лише заявами про Крим, а й заявив, що Україна та Грузія не зможуть вступити до НАТО. Водночас він висловив переконання, що керівництво Росії заслуговує на "глибоку повагу".

Варто нагадати, що новий міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявляла, що ескалація війни на Донбасі має бути зупинена за всяку ціну. Також вона відкрито називала Росію агресором і говорила про необхідність запровадити санкції безпосередньо проти російського президента Володимира Путіна у разі, якщо той розпочне вторгнення в Україну.