Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України

Новий німецький міністр оборони каже, що ситуація на українських кордонах її дуже непокоїть

Найближче оточення російського президента Володимира Путіна і він може незабаром постраждати від посилення персональних санкцій. Причина — у постійному нарощуванні військової сили на східних кордонах України та загрозах повномасштабної війни.

Такий висновок можна зробити зі слів нового глави Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, про що повідомляє Bild am Sonntag.

За словами міністра, ескалація війни на Донбасі має бути зупинена за всяку ціну. Насамперед, говорить Ламбрехт, цьому допоможе згуртована реакція західних партнерів України.

"Однозначно: агресором є Росія. Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити загострення. Це також включає загрозу жорстких санкцій", — наголосила чиновниця.

На думку Крістіне Ламбрехт, насамперед санкції зобов’язані торкнутися самого Володимира Путіна і тих, хто входить до його найближчого кола спілкування. Одним із варіантів обмежень політик бачить відсутність доступу до Європи та можливостей закуповуватися за межами Росії.

При цьому міністр ухилилася від прямої відповіді про "Північний потік-2" і те, чи стане його відключення одним із варіантів санкційного впливу на Путіна та Росію.

Побоювання німецьких політиків щодо можливої ескалації не зовсім безпідставні. Як писав "Телеграф", напередодні з’явилася інформація про створення нових військових баз російської армії поблизу українського кордону на сході. Їхню дислокацію підтверджують супутникові знімки.

При цьому Україна звернулася до Сполучених Штатів для отримання чергового пакету військової допомоги, які також включатимуть сучасну зброю.