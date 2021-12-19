Путин должен почувствовать последствия: в Германии жестко оценили агрессию против Украины

Новый немецкий министр обороны говорит, что ситуация на украинских границах её сильно беспокоит

Ближайшее окружение российского президента Владимира Путина и он сам может в скором времени пострадать от усиления персональных санкций. Причина — в постоянном наращивании военной мощи на восточных границах Украины и угрозах полномасштабной войны.

Такой вывод можно сделать из слов нового главы Минобороны Германии Кристине Ламбрехт, о чем сообщает Bild am Sonntag.

По словам министра, эскалация войны на Донбассе должна быть остановлена любой ценой. В первую очередь, говорит Ламбрехт, этому поможет сплоченная реакция западных партнеров Украины.

"Однозначно: агрессором является Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить обострение. Это также включает угрозу жестких санкций", — подчеркнула чиновница.

По мнению Кристине Ламбрехт, в первую очередь, санкции обязаны коснуться самого Владимира Путина и тех, кто входит в его ближайший круг общения. Одним из вариантов ограничений политик видит отсутствие доступа в Европу и возможностей закупаться за пределами России.

При этом министр уклонилась от прямого ответа о "Северном потоке-2" и том, станет ли его отключение одним из вариантов санкционного влияния на Путина и Россию.

Опасения немецких политиков насчет вероятной эскалации не совсем беспочвенны. Как писал "Телеграф", накануне появилась информация о создании новых военных баз российской армии вблизи украинской границы на востоке. Их дислокацию подтверждают спутниковые снимки.

При этом Украина обратилась к Соединенным Штатам для получения очередного пакета военной помощи, которые также будут включать современное оружие.