США можуть серйозно допомогти Україні на тлі російської загрози: що відомо

США заявили, що готують "нові пакети військової допомоги Україні"

Україна готується до ймовірного вторгнення російських військ на свої території, адже армія РФ й надалі продовжує залишатися поруч з українськими кордонами, та просить США про допомогу у вигляді кількох систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє видання CNN, посилаючись на власні джерела в американському уряді, Київ попросив у Вашингтона надати для оборони зенітно-ракетні комплекси Patriot, побоюючись повномасштабної війни з РФ.

Згідно з інформацією видання, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що допомога в такому вигляді може бути розцінена з боку російської держави як провокація. Також він пояснив, що таке сприйняття може бути підкріплене тиском США, Європи і НАТО на Москву та їх систематичні заклики до альтернативного вирішення ситуації, шляхом мирних перемовин.

Також наголошується, що США не відмовляються від допомоги Україні та не виключають можливості надати в майбутньому бойову зброю.

Водночас Америка категорично виключає ймовірність розміщення своїх військ на українських кордонах.

Як заявив помічник американського президента США з національної безпеки Джейк Салліван, під час свого виступу в Раді з міжнародних відносин, американська сторона регулярно оцінює потреби України та складає потенційні пакети допомоги, які відправляє українській стороні.

Також він зазначив, що буквально на минулому тижні Україна отримала черговий пакет оборонної допомоги та очікує на додаткові.

За словами Саллівана остаточні рішення щодо військових поставок до української держави ухвалює виключно президент Джо Байден.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені штати Америки заявили про готовність відстоювати територіальну цілісність української держави, в разі будь-яких агресивних дій Росії. При цьому російська сторона будь-які попередження щодо введення безпрецедентних санкцій ігнорує та продовжує скупчувати війська на українському кордоні.