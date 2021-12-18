США могут серьезно помочь Украине на фоне российской угрозы: что известно

США заявили, что готовят "новые пакеты военной помощи Украине"

Украина готовится к вероятному вторжению российских войск на свои территории, ведь армия РФ продолжает оставаться рядом с украинскими границами, и просит США о помощи в виде нескольких систем противовоздушной обороны.

Как сообщает издание CNN, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве, Киев попросил у Вашингтона предоставить для обороны зенитно-ракетные комплексы Patriot, опасаясь полномасштабной войны с РФ.

Согласно информации издания, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что помощь в таком виде может быть расценена со стороны российского государства как провокация. Также он пояснил, что такое восприятие может быть подкреплено давлением США, Европы и НАТО на Москву и их систематические призывы к альтернативному разрешению ситуации путем мирных переговоров.

Также отмечается, что США не отказываются от помощи Украине и не исключают возможности предоставить в будущем боевое оружие.

В то же время, Америка категорически исключает вероятность размещения своих войск на украинских границах.

Как заявил помощник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, во время своего выступления в Совете по международным отношениям, американская сторона регулярно оценивает потребности Украины и составляет потенциальные пакеты помощи, отправляемые украинской стороне.

Также он отметил, что буквально на прошлой неделе Украина получила очередной пакет оборонной помощи и ожидает дополнительных.

По словам Салливана, окончательные решения по военным поставкам в украинское государство принимает исключительно президент Джо Байден.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные штаты Америки заявили о готовности отстаивать территориальную целостность украинского государства в случае любых агрессивных действий России. При этом российская сторона любые предупреждения по введению беспрецедентных санкций игнорирует и продолжает скапливать войска на украинской границе.