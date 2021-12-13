Пять сценариев вторжения в Украину: эксперт рассказал, какие варианты есть у Путина

Эскалация конфликта может протекать по разным сценариям.

На фоне наращивания российского военного контингента на границе с Украиной, в нашей стране и за ее пределами задаются вопросом о том, начнется ли полномасштабное военное вторжение. Однако у российского президента Владимира Путина есть гораздо больше вариантов по влиянию на происходящее в Украине и на дальнейший ход войны.

Об этом написал директор Центра внешней политики Allison при The Heritage Foundation Люк Коффи в статье для Modern Army.

Эксперт утверждает, что заявления о вторжении являются упрощением ситуации и приводит пять сценариев того, как могут развиваться дальнейшие события.

"Хотя невозможно предсказать, что запланировал президент России Владимир Путин — а официальные лица США говорят, что не знают, о чем он думает, — любое решение может быть не таким однозначным, как "вторгаться или не вторгаться", — пишет Коффи.

Некинетический сценарий

Благодаря наращиванию численности армии на границе с Украиной, Кремль попытается добиться от НАТО уступок в вопросе нерасширения Альянса на восток. То есть о непринятии Украины в свой состав.

Таким образом задачей при этом сценарии является удерживание нашей страны от пути на сближение с западными странами и наоборот "развернуть" ее в сторону ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Способом достижения такой цели является замораживание конфликта и дальнейшее его использования в качества политического рычага давления.

Ограниченное наступление

Вторым вариантом может являться локальное вторжение с целью укрепления квазигосударственных образований в Донецкой и Луганской областях. Это подразумевает захват основных коммуникаций и транзитных узлов, вроде Мариуполя с его портом и Луганской электростанции.

Передача этих объектов под контроль боевиков позволит сделать т.н "ЛДНР" более экономически независимыми и даст им возможность существовать самостоятельно.

Для реализации подобного сценария потребуется отказаться от любого прекращения огня и подорвать решительность США и ЕС в поддержке Украины.

Более агрессивное наступление

Этот сценарий подразумевает захват Мариуполя и попытку соединить оккупированный Крым с Россией сухопутным коридором. Это позволит Москве решить некоторые логистические проблемы, особенно в вопросе обеспечения полуострова пресной водой.

Кроме того, в таком случае Россия получит полный контроль над Азовским морем.

Впрочем, этот сценарий потребует от Москвы значительной мобилизации военных для прорыва укрепленных позиций на передовой.

Крупное наступление

Эксперт не стал исключать полномасштабного вторжения с целью захвата большинства крупных городов на Юге Украины. Это не только позволит получить коридор к Крыму, но и соединиться с частями в молдовском Приднестровье.

Реализация сценария требует полномасштабной мобилизации и достаточного количества вооруженных сил, чтобы захватить не только Мариуполь, но и Одессу.

"В случае успеха это коренным образом изменит геополитический ландшафт и ландшафт безопасности в Восточной Европе, чего не было со времен Второй мировой войны", — пишет Коффи.

Необычный сценарий

Эксперт обращает внимание на Буджакский район Одесской области. Он говорит, что там Россия может попытаться разжечь локальный политический кризис, который создаст проблемы для Киева.

Контроль над этим регионом в дополнение к контролю над Приднестровьем позволит Москве блокировать заметную часть западной границы Украины и поставит под угрозу стабильность Одессы.

Коффи указывает, что любой из сценариев будет сопровождаться массивными кибератаками и кампаниями дезинформации ради подрыва внутренней и внешней поддержки Украины, как это было в Крыму в 2014 году.

"Во всех этих сценариях Россия является агрессором, а Украина — жертвой. Так было после вторжения России в 2014 году", — подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал о том, как Россия пытается отделить Украину от НАТО и стоит ли украинцам беспокоиться по этому поводу.