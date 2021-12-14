Война или альтернатива: стало известно, что США предложили Путину по Украине

США предлагает России два пути для разрешения ситуации

Соединенные штаты Америки пока не берут на себя ответственность прогнозировать дальнейшее развитие ситуации между Россией и Украиной, но предложили президенту Владимиру Путину два пути ее решения.

Об этом во время интервью для издания "РБК-Украина" сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкемп.

По его словам, в дальнейшем любые агрессивные действия российского государства в сторону Украины повлекут за собой введение ряда жестких санкций, которые до сих пор не использовались и могут нанести стране очень тяжелые потери.

Владимиру Путину предложили альтернативный вариант дипломатического диалога с Украиной и заявили, что очень надеются на то, что страна-агрессор выберет именно этот путь развития ситуации.

Ленгенкемп также добавил, что США планируют делать выводы, наблюдая исключительно за действиями российского президента в ближайшие дни, а не за его заявлениями.

Напомним так же, как "Телеграф" писал, о том, что ранее Россия стянула к украинским границам около 94 тысяч военных и боевую технику, что побуждает экспертов делать предположение о вероятной подготовке наступления на Украинское государство.