Укр

Война или альтернатива: стало известно, что США предложили Путину по Украине

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Президент Владимир Путин Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:48
Президент Владимир Путин

США предлагает России два пути для разрешения ситуации

Соединенные штаты Америки пока не берут на себя ответственность прогнозировать дальнейшее развитие ситуации между Россией и Украиной, но предложили президенту Владимиру Путину два пути ее решения.

Об этом во время интервью для издания "РБК-Украина" сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкемп.

По его словам, в дальнейшем любые агрессивные действия российского государства в сторону Украины повлекут за собой введение ряда жестких санкций, которые до сих пор не использовались и могут нанести стране очень тяжелые потери.

Владимиру Путину предложили альтернативный вариант дипломатического диалога с Украиной и заявили, что очень надеются на то, что страна-агрессор выберет именно этот путь развития ситуации.

Ленгенкемп также добавил, что США планируют делать выводы, наблюдая исключительно за действиями российского президента в ближайшие дни, а не за его заявлениями.

Напомним так же, как "Телеграф" писал, о том, что ранее Россия стянула к украинским границам около 94 тысяч военных и боевую технику, что побуждает экспертов делать предположение о вероятной подготовке наступления на Украинское государство.

Теги:
#Украина #США #Путин #Санкции #Война
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