Россия концентрирует войска со стороны Крыма, Воронежа и Беларуси: карта возможных направлений удара по Украине

По оценкам разведки, у украинских границ сконцентрировано 94 000 военных РФ

О возможном вторжении России на территорию Украины говорят уже далеко не один день как на уровне государства, так и на международном. Военные эксперты и разведка оценивают разные варианты наступлений, и один из них свидетельствует о том, что Украину могут взять в кольцо.

О вероятном развитии ситуации вокруг границ Украины говорит карта издания Military Times. Ее составили на основе оценки начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Судя по данным карты, Россия концентрирует свои войска вдоль Крымского полуострова (там сосредоточено 12 батальонных тактических групп), восточного (15 БТГ со стороны Волгограда) и северного (12 групп со стороны Воронежа) российско-украинских границ. Всего таких батальонно-тактических групп, которые могут перейти в наступление на Украину, насчитывается 40. Некоторые из них расположены на территории Беларуси и в Черном море.

На карте также сравнивается концентрация войск и техники на апрель 2021 года и на ноябрь 2021 года. Что касается последних данных, то речь идет о:

94 000 военнослужащих;

1200 танков;

2900 бронеавтомобилей;

1600 единиц артиллерии;

330 самолетов;

240 вертолетов;

75 кораблей;

6 субмарин.

Следует отметить, что источники НАТО говорят о возможном наступлении России на Украину уже в январе-феврале 2022 года. При этом выделяют три возможных направления вероятного вторжения, которое может произойти как одномоментно, так и поэтапно.

Карта, опубликованная Military Times, с иллюстрациями предполагаемого плана нападения

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