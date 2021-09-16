Арестович ответил, возможно ли вторжение РФ в Украину через Беларусь

Эксперт говорит, что военная опасность у границы Украины усиливается, поэтому мы готовимся к разным вариантам действий

Во время масштабных российско-белорусских учений "Запад 2021" в Украине продолжают говорить о возможном вторжении армии РФ с территории Беларуси. Причем, сделать это россияне могут даже якобы без разрешения самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, вероятность этого есть, однако она небольшая. Ведь даже несмотря на 28 подписанных документов в рамках Союзного государства с РФ, Лукашенко, по словам Арестовича, все же пока имеет "определенную независимость". А подтверждает это то, что Беларусь пока официально не признала Крым российским.

"Но, тем не менее, мы имеем 28 документов, которые подписаны в рамках объединения союзного государства, и большая часть прошедшей встречи Лукашенко и Путина посвящена именно военному сотрудничеству. Именно так прозвучали слова о С-400 и закупке Беларусью вооружения на $1 млрд и так далее", – говорит Арестович.

Эксперт говорит, что военная опасность у границы Украины усиливается, поэтому наша страна готовится к разным вариантам действий России с территории Беларуси.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая и полномасштабная война нашей страны с РФ действительно возможна.

Также мы писали, что Россия на учениях "Запад-2021" может готовиться ко вторжению в Украину с территории Беларуси, для чего отрабатывает определенные маневры.