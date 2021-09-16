Арестович відповів, чи можливе вторгнення РФ в Україну через Білорусь

Експерт каже, що військова небезпека біля кордону України посилюється, тому ми готуємося до різних варіантів дій

Під час масштабних російсько-білоруських навчань "Захід 2021" в Україні продовжують говорити про можливе вторгнення армії РФ з території Білорусі. Причому, зробити це росіяни можуть навіть нібито без дозволу самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, ймовірність цього є, проте вона невелика. Адже навіть незважаючи на 28 підписаних документів в рамках Союзної держави з РФ, Лукашенко, за словами Арестовича, все ж поки має "певну незалежність". А підтверджує це те, що Білорусь поки офіційно не визнала Крим російським.

"Але, тим не менше, ми маємо 28 документів, які підписані в рамках об’єднання союзної держави, і велика частина минулої зустрічі Лукашенка і Путіна присвячена саме військовій співпраці. Саме так прозвучали слова про С-400 і закупівлю Білоруссю озброєння на $1 млрд і так далі", — говорить Арестович.

Експерт каже, що військова небезпека біля кордону України посилюється, тому наша країна готується до різних варіантів дій Росії з території Білорусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що велика і повномасштабна війна нашої країни з РФ дійсно можлива.

Також ми писали, що Росія на навчаннях "Захід-2021" може готуватися до вторгнення в Україну з території Білорусі, для чого відпрацьовує певні маневри.