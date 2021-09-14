Рус

На навчаннях "Захід-2021" відпрацьовують вторгнення в Україну з боку Білорусі, — експерт

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
127
Росія і Білорусь на навчаннях "Захід-2021"
Росія і Білорусь на навчаннях "Захід-2021"

Розвідка каже, що умовний супротивник білорусів і росіян має техніку з маркуванням, як у українців

Росія на навчаннях "Захід-2021" може готуватися до вторгнення в Україну з території Білорусі, для чого відпрацьовує певні маневри.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив представник міжнародної розвідтовариства InformNapalm Михайло Макарук.

За його словами, особливий інтерес на цих навчаннях викликає десантування 45-ї бригади десантних військ, яка використовує парашути вночі при висадці з Іл-76.

"Тобто росіяни активно відпрацьовують можливість висадки в тил українських військ з території Білорусі", — припускає Макарук.

Крім того, за словами експерта в розвідці, росіяни також почали відпрацьовувати нову техніку під назвою "Заземлення". Передбачається, що два типи безпілотників — "Форпост" та "Іноходець" — тепер можуть нести ракети і зброю.

Цікаво, що умовний супротивник білорусів і росіян має техніку з маркуванням, як у українців.

Нагадаємо, що в рамках виступу на форумі YES Brainstorming 2021 президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що велика і повномасштабна війна нашої країни з РФ дійсно можлива.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Переслідувач ночами заглядав у вікна
Мама дівчини, яку переслідував дорослий сусід: "Після втручання ЗМІ він навіть зі свого двору не виходить"
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися