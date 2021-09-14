На навчаннях "Захід-2021" відпрацьовують вторгнення в Україну з боку Білорусі, — експерт
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Розвідка каже, що умовний супротивник білорусів і росіян має техніку з маркуванням, як у українців
Росія на навчаннях "Захід-2021" може готуватися до вторгнення в Україну з території Білорусі, для чого відпрацьовує певні маневри.
Про це в ефірі "24 каналу" повідомив представник міжнародної розвідтовариства InformNapalm Михайло Макарук.
За його словами, особливий інтерес на цих навчаннях викликає десантування 45-ї бригади десантних військ, яка використовує парашути вночі при висадці з Іл-76.
"Тобто росіяни активно відпрацьовують можливість висадки в тил українських військ з території Білорусі", — припускає Макарук.
Крім того, за словами експерта в розвідці, росіяни також почали відпрацьовувати нову техніку під назвою "Заземлення". Передбачається, що два типи безпілотників — "Форпост" та "Іноходець" — тепер можуть нести ракети і зброю.
Цікаво, що умовний супротивник білорусів і росіян має техніку з маркуванням, як у українців.
Нагадаємо, що в рамках виступу на форумі YES Brainstorming 2021 президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що велика і повномасштабна війна нашої країни з РФ дійсно можлива.
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