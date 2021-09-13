Три причини для заяви Зеленського про можливу "велику війну" з Росією

Генерал армії України вважає малоймовірною війну з Росією

Голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому загострилося геополітичне протистояння в світі і з чим пов’язані заяви президента України Володимира Зеленського про можливість повномасштабної війни з Росією.

"Йде геополітичне позиціонування між США і РФ. Особливо, коли мова про регіони, які Росія вважає своїми геополітичними інтересами. Це Україна, Білорусь, Грузія. Відповідно, весь цей регіон є надзвичайно важливим для майбутніх театрів політичної, економічної, транснаціональної, технологічної діяльності. І, звичайно, в ракурсі військової складової.

Незабаром після візиту української делегації в США, де нам обіцяли всіляку підтримку, включаючи озброєння, стало відомо, що досягнуті угоди про прискорення створення Союзної держави між РФ і Білоруссю. І підвищилися ставки в протистоянні.

Ми бачимо зміцнення позицій РФ в ракурсі міждержавного формування з Білоруссю. Це знаходить все більш виразні рамки. І, звичайно, є потенційною загрозою для України. Якби у нас були мирні відносини — інша справа. Але в даний момент ми знаходимося в рамках протистояння, конфронтації. І після візиту в США, отримавши запевнення в підтримці в протистоянні з РФ, Зеленський також підвищує ставки. Каже про можливу війну, про необхідність об’єднання сил. Його заяву слід трактувати з ряду позицій.

Перша — вплив на міжнародних партнерів. На ЄС, США, Канаду, Туреччину. Залучення їх уваги до України, особливо після саміту Кримської платформи, візиту Зеленського в США. Важливо було показати, що існує загроза широкомасштабної війни, яка торкнеться не тільки України, а й країн НАТО. Тобто, цей фактор набуває вже геополітичного значення.

Другий момент — сигнал Росії, що Україна готова до протистояння. І хоч Зеленський підкреслює, що він проти цього, сигнал явний — ми проти війни, хоч розуміємо, що вона можлива.

Я вважаю, що повномасштабна війна зараз малоймовірна. У цьому не зацікавлена, перш за все, Росія, розуміючи, що це торкнеться не тільки України, але і всіх її сусідів і союзників, включаючи країни НАТО. Так що швидше за все цей посил має політичне значення. У тому числі в ракурсі прискореного формування Союзної держави між РФ і Білоруссю.

Третій посил — до громадян України. Є загрози, ми готові мобілізувати зусилля. При цьому одночасно відбувається якесь залякування з метою вирішення можливих внутрішніх проблем. Адже багато експертів прогнозують восени масові протести в зв’язку з ростом тарифів, цін, податків і так далі. А тут — ковід, війна ... Загрози більш небезпечні, які можуть знижувати рівень соціальних протестів. І громадяни будуть вести себе більш стримано щодо соціальних проблем, погоджуючись навіть з наступом на якісь особисті свободи. Мовляв, краще поганий мир, ніж хороша війна ...

Не виключаю, що представники оточення президента проаналізували всі ці фактори — і саме тому він заговорив про можливість повномасштабної війни з Росією на міжнародному форумі".