Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією

Зеленський на форумі YES Brainstorming 2021 розповів про те, що війна з РФ — найстрашніше для нього як для громадянина України

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання іноземного журналіста про те, чи можлива повномасштабна війна між нашою країною і Росією.

Про це він сказав в рамках виступу на форумі YES Brainstorming 2021.

За словами Зеленського, на жаль, велика війна між двома сусідніми державами можлива.

"Може бути. Так і є. Мені здається, 2014-й рік був таким — шкода, що так звучить — "кроком вперед" в цьому питанні з боку Росії. І слава богу, завдяки українцям — кроком назад", — сказав Зеленський.

Він вважає, що "потенціал в цій темі є". Однак це, за словами Зеленського, буде найбільшою помилкою РФ, після якої сусідство існувати не буде вже ніколи.

"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії, це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я, як громадянин своєї країни, можу уявити, але, на жаль, вірогідність є", — сказав президент, натякаючи, що все залежить тільки від настрою однієї людини — лідера Росії Володимира Путіна.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче від російського лідера Володимира Путіна предметної розмови і врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

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