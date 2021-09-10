У Києві проходить форум YES із Зеленським, Кучмою, Пінчуком і іншими: всі подробиці, фото і відео
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На захід з’їхалося багато діячів, відомих в Україні та світі
У п’ятницю, 10 вересня, в Києві проходить перший день форуму YES (Ялтинська європейська стратегія), в рамках якого для обговорення важливих насущних питань збираються відомі політичні та громадські діячі.
Захід щорічний, але в минулому році його перенесли у зв’язку з коронавірусною обстановкою.
Матеріал оновлюється!
Перший день YES Brainstorm проходить з темою "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання", яку обговорять "лідери сьогоднішнього і майбутнього" України разом з відомими мислителями світу. Йтиметься про виклики, мир, безпеку, кліматичні зміни, союзи, політику і технології.
На захід приїхали президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук, екс-міністр МВС Арсен Аваков, голова ОП Андрій Єрмак, екс-президент Леонід Кучма, екс-прем’єри Арсеній Яценюк і Володимир Гройсман, нардепи Григорій Суркіс та Ірина Верещук, та багато інших.
Форум можна подивитися онлайн:
Нагадаємо, раніше з’явився список найбагатших людей України, в нього, зокрема, потрапив засновник форуму YES Віктор Пінчук.
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