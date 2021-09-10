У Києві проходить форум YES із Зеленським, Кучмою, Пінчуком і іншими: всі подробиці, фото і відео

На захід з’їхалося багато діячів, відомих в Україні та світі

У п’ятницю, 10 вересня, в Києві проходить перший день форуму YES (Ялтинська європейська стратегія), в рамках якого для обговорення важливих насущних питань збираються відомі політичні та громадські діячі.

Захід щорічний, але в минулому році його перенесли у зв’язку з коронавірусною обстановкою.

Матеріал оновлюється!

Перший день YES Brainstorm проходить з темою "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання", яку обговорять "лідери сьогоднішнього і майбутнього" України разом з відомими мислителями світу. Йтиметься про виклики, мир, безпеку, кліматичні зміни, союзи, політику і технології.

На захід приїхали президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук, екс-міністр МВС Арсен Аваков, голова ОП Андрій Єрмак, екс-президент Леонід Кучма, екс-прем’єри Арсеній Яценюк і Володимир Гройсман, нардепи Григорій Суркіс та Ірина Верещук, та багато інших.

Форум можна подивитися онлайн:

Нагадаємо, раніше з’явився список найбагатших людей України, в нього, зокрема, потрапив засновник форуму YES Віктор Пінчук.