В Киеве проходит форум YES с Зеленским, Кучмой, Пинчуком и другими: все подробности, фото и видео

На мероприятие съехалось много деятелей, известных в Украине и мире

В пятницу, 10 сентября, в Киеве проходит первый день форума YES (Ялтинская европейская стратегия), в рамках которого для обсуждения важных насущных вопросов собираются известные политические и общественные деятели.

Мероприятие ежегодное, но в прошлом году его перенесли в связи с коронавирусной обстановкой.

Материал обновляется!

Первый день YES Brainstorm проходит с темой "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" ("После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию"), которую обсудят лидеры сегодняшнего и будущего дня Украины вместе с известными мыслителями мира. Речь пойдет о вызовах, мире, безопасности, климатических изменениях, союзах, политике и технологиях.

На мероприятие приехали президент Владимир Зеленский, олигарх Виктор Пинчук, экс-министр МВД Арсен Аваков, глава ОП Андрей Ермак, экс-президент Леонид Кучма, экс-премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, нардепы Григорий Суркис и Ирина Верещук, и многие другие.

На форуме Зеленский обширно высказался о России, в частности, оценил возможность "большой войны" с Кремлем, а также рассказал, чего хочет от Владимира Путина. Его слова можно подытожить как — надеемся на лучшее, готовимся к худшему.

Форум можно посмотреть онлайн:

Напомним, ранее появился список богатейших людей Украины, в него, в частности, попал основатель форума YES Виктор Пинчук.