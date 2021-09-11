"Северный поток-2" используют как оружие против Украины - Ермак

Северный поток идет через Балтийское море.

Газопровод "Северный поток-2", который Россия достроила 10 сентября, уже начал приносить вред Украине. Несмотря на то, что он еще не запущен определенное экономическое влияние на страну он оказывает. Поэтому гарантии от Европы и Америки касательно безопасности Украины в этом вопросе необходимо зафиксировать в документах.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак на YES Brainstorming в Киеве.

Он отметил, что перечень конкретных действий в случае экономического давления на Украину должен быть прописан и зафиксирован. Также Ермак заявил, что вопрос безопасности страны в контексте "Северного потока-2" должен быть вынесен в рамки Нормандского формата наравне с урегулированием конфликта. Причина этого в том, что транзит газа через Украину — один из факторов сдерживания агрессии России.

Что же касается экономических последствий для Украины от "Северного потока-2", то он уже повлиял на цену газа на фьючерсных рынках Европы. Это может вызвать рост тарифов в Украине.

Запустить "Северный поток-2" планируют с октября.