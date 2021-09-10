Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"
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На первом месте стабильно остается Ахметов
Появился рейтинг самых богатых украинцев по состоянию на 2021 год, — с последнего пересчета он претерпел существенные изменения.
Статистику собрал и проанализировал "Фокус".
Отмечается, что, в частности, из топа пропали экс-президент Петр Порошенко и опальный олигарх Игорь Коломойский, зато поднялся в позициях нардеп Вадим Новинский.
Верх списка выглядит следующим образом:
- Ринат Ахметов, владелец "Метинвест" и ДТЭК ($10,6 млрд);
- Вадим Новинский, партнер Ахметова, владелец "Смарт Холдинг" и нардеп ($2,54 млрд);
- Виктор Пинчук, владелец "Интерпайп" ($2,53 млрд);
- Константин Жеваго, владелец Ferrexpo ($2,46 млрд);
- Геннадий Боголюбов, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
- Игорь Коломойский, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
- Петр Порошенко, владелец Roshen ($1,53 млрд);
- Галина и Александр Гереги, владельцы "Эпицентр К" ($1,51 млрд);
- Влад Яценко, сооснователь Revolut ($1,30 млрд);
- Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС" ($976 млн).
- Дмитрий Фирташ, владелец Group DF ($890 млн);
- Алексей Вадатурский, владелец "Нибулон" ($876 млн);
- Виктор Медведчук, нардеп, совладелец облэнерго ($864 млн);
- Александр Ярославский, владелец группы DCH ($860 млн);
- Юрий Косюк, владелец МХП ($790 млн);
- Виталий Антонов, совладелец концерна "Галнафтогаз" ($600 млн);
- Виталий Хомутынник, собственник Cascade Investment Fund ($580 млн);
- Владимир и Глеб Загории, владельцы фармкомпании "Дарница" ($546 млн);
- Николай Злочевский, владелец Burisma Holdings ($533 млн);
- Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group ($471 млн);
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