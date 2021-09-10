Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"

На первом месте стабильно остается Ахметов

Появился рейтинг самых богатых украинцев по состоянию на 2021 год, — с последнего пересчета он претерпел существенные изменения.

Статистику собрал и проанализировал "Фокус".

Отмечается, что, в частности, из топа пропали экс-президент Петр Порошенко и опальный олигарх Игорь Коломойский, зато поднялся в позициях нардеп Вадим Новинский.

Верх списка выглядит следующим образом:

Ринат Ахметов, владелец "Метинвест" и ДТЭК ($10,6 млрд); Вадим Новинский, партнер Ахметова, владелец "Смарт Холдинг" и нардеп ($2,54 млрд); Виктор Пинчук, владелец "Интерпайп" ($2,53 млрд); Константин Жеваго, владелец Ferrexpo ($2,46 млрд); Геннадий Боголюбов, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд); Игорь Коломойский, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд); Петр Порошенко, владелец Roshen ($1,53 млрд); Галина и Александр Гереги, владельцы "Эпицентр К" ($1,51 млрд); Влад Яценко, сооснователь Revolut ($1,30 млрд); Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС" ($976 млн). Дмитрий Фирташ, владелец Group DF ($890 млн); Алексей Вадатурский, владелец "Нибулон" ($876 млн); Виктор Медведчук, нардеп, совладелец облэнерго ($864 млн); Александр Ярославский, владелец группы DCH ($860 млн); Юрий Косюк, владелец МХП ($790 млн); Виталий Антонов, совладелец концерна "Галнафтогаз" ($600 млн); Виталий Хомутынник, собственник Cascade Investment Fund ($580 млн); Владимир и Глеб Загории, владельцы фармкомпании "Дарница" ($546 млн); Николай Злочевский, владелец Burisma Holdings ($533 млн); Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group ($471 млн);

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