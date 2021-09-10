Укр

Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Самые богатые люди Украины 2021 Новость обновлена 10 сентября 2021, 08:19
Самые богатые люди Украины 2021

На первом месте стабильно остается Ахметов

Появился рейтинг самых богатых украинцев по состоянию на 2021 год, — с последнего пересчета он претерпел существенные изменения.

Статистику собрал и проанализировал "Фокус".

Отмечается, что, в частности, из топа пропали экс-президент Петр Порошенко и опальный олигарх Игорь Коломойский, зато поднялся в позициях нардеп Вадим Новинский.

Верх списка выглядит следующим образом:

  1. Ринат Ахметов, владелец "Метинвест" и ДТЭК ($10,6 млрд);
  2. Вадим Новинский, партнер Ахметова, владелец "Смарт Холдинг" и нардеп ($2,54 млрд);
  3. Виктор Пинчук, владелец "Интерпайп" ($2,53 млрд);
  4. Константин Жеваго, владелец Ferrexpo ($2,46 млрд);
  5. Геннадий Боголюбов, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
  6. Игорь Коломойский, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
  7. Петр Порошенко, владелец Roshen ($1,53 млрд);
  8. Галина и Александр Гереги, владельцы "Эпицентр К" ($1,51 млрд);
  9. Влад Яценко, сооснователь Revolut ($1,30 млрд);
  10. Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС" ($976 млн).
  11. Дмитрий Фирташ, владелец Group DF ($890 млн);
  12. Алексей Вадатурский, владелец "Нибулон" ($876 млн);
  13. Виктор Медведчук, нардеп, совладелец облэнерго ($864 млн);
  14. Александр Ярославский, владелец группы DCH ($860 млн);
  15. Юрий Косюк, владелец МХП ($790 млн);
  16. Виталий Антонов, совладелец концерна "Галнафтогаз" ($600 млн);
  17. Виталий Хомутынник, собственник Cascade Investment Fund ($580 млн);
  18. Владимир и Глеб Загории, владельцы фармкомпании "Дарница" ($546 млн);
  19. Николай Злочевский, владелец Burisma Holdings ($533 млн);
  20. Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group ($471 млн);

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