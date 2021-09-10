Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"

На першому місці стабільно залишається Ахметов

З’явився рейтинг найбагатших українців за станом на 2021 рік, — з останнього перерахунку він зазнав істотних змін.

Статистику зібрав і проаналізував "Фокус".

Відзначається, що, зокрема, з топа пропали екс-президент Петро Порошенко і опальний олігарх Ігор Коломойський, зате піднявся в позиціях нардеп Вадим Новинський.

Повний список виглядає наступним чином:

Рінат Ахметов, власник "Метінвест" і ДТЕК ($10,6 млрд); Вадим Новинський, партнер Ахметова, власник "Смарт Холдинг" і нардеп ($2,54 млрд); Віктор Пінчук, власник "Інтерпайп" ($2,53 млрд); Костянтин Жеваго, власник Ferrexpo ($2,46 млрд); Геннадій Боголюбов, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд); Ігор Коломойський, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд); Петро Порошенко, власник Roshen ($ 1,53 млрд); Галина та Олександр Гереги, власники "Епіцентр К" ($1,51 млрд); Влад Яценко, співзасновник Revolut ($1,30 млрд); Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС" ($976 млн); Дмитро Фірташ, власник Group DF ($890 млн); Олексій Вадатурський, власник "Нібулон" ($876 млн); Віктор Медведчук, нардеп, співвласник обленерго ($864 млн); Олександр Ярославський, власник групи DCH ($860 млн); Юрій Косюк, власник МХП ($790 млн); Віталій Антонов, співвласник концерну "Галнафтогаз" ($600 млн); Віталій Хомутинник, власник Cascade Investment Fund ($580 млн); Володимир і Гліб Загории, власники фармкомпанії "Дарниця" ($546 млн); Микола Злочевський, власник Burisma Holdings ($533 млн); Володимир Костельман, співвласник Fozzy Group ($471 млн); Геннадій Буткевич; Віктор Карачун; Євген Єрмаков; Філя Жебровська; Андрій Веревський; Рафаель Гороян; Ігор Палиця; Вагіф Алієв; Олександр Конотопський; Томаш Фіала; Микола Гуменюк; Вадим Єрмолаєв; Євген Черняк; Сергій Кролевець; Григорій і Ігор Суркіси; Борис Кауфман; Віктор Пономарчук; Олег Горохівський; Дмитро Запорожець; Зіновій Козицький; Максим Литвин; Олексій Шевченко; Дмитро Лідер; Олег Рогінський; Віктор Поліщук; Василь Хмельницький; Станіслав Войтович; Володимир Зубик; Леонід Юрушев; Костянтин Григоришин; Георгій Скудар; Валерій Хорошковський; Дмитро Кравченко; Олександр Дитятковський; Олександр Суходольський; Анатолій Шкрібляк; Сергій Лабазюк; Роман Чигир; Олег Сотников; Валерій Кіптик; Степан Черновецький; Владислав та Ірина Чечоткіни; Олександр Косован; В’ячеслав Клімов; Володимир Поперешнюк; Анатолій Кіпіш; Таріел Васадзе; Сергій і Юлія Льовочкіни; Станіслав Роніс; Степан Івахів; Аднан Ківан; Олександр Петров; Олександр Фельдман; Олександр Слободян; Андрій Гордієнко; Олександр Деркач; Єгор Гребенников і Андрій Ставніцер; Едуард Мкртчан; Роман Лунін; Володимир Приходько; Валерій Маковецький; Геннадій Виходцев; Віталій Гайдук; Юрій Родін; Мохаммад Захур; Борис Колесніков; Вадим Нестеренко; Руслан Шостак; Юрій Бойко; Святослав Нечитайло; Тарас Кицмей; Яків Грибов; Олександр Кузьмінський; Павло Фукс; Павло Овчаренко; Віктор Іванчик; Ігор Ніконов; Всеволод Кожемяко; Наталія Бондарева; Андрій Здесенко.

Також дивіться на "Телеграфі", на яких розкішних автомобілях їздять українські зірки.