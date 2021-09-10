Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"
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На першому місці стабільно залишається Ахметов
З’явився рейтинг найбагатших українців за станом на 2021 рік, — з останнього перерахунку він зазнав істотних змін.
Статистику зібрав і проаналізував "Фокус".
Відзначається, що, зокрема, з топа пропали екс-президент Петро Порошенко і опальний олігарх Ігор Коломойський, зате піднявся в позиціях нардеп Вадим Новинський.
Повний список виглядає наступним чином:
- Рінат Ахметов, власник "Метінвест" і ДТЕК ($10,6 млрд);
- Вадим Новинський, партнер Ахметова, власник "Смарт Холдинг" і нардеп ($2,54 млрд);
- Віктор Пінчук, власник "Інтерпайп" ($2,53 млрд);
- Костянтин Жеваго, власник Ferrexpo ($2,46 млрд);
- Геннадій Боголюбов, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
- Ігор Коломойський, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
- Петро Порошенко, власник Roshen ($ 1,53 млрд);
- Галина та Олександр Гереги, власники "Епіцентр К" ($1,51 млрд);
- Влад Яценко, співзасновник Revolut ($1,30 млрд);
- Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС" ($976 млн);
- Дмитро Фірташ, власник Group DF ($890 млн);
- Олексій Вадатурський, власник "Нібулон" ($876 млн);
- Віктор Медведчук, нардеп, співвласник обленерго ($864 млн);
- Олександр Ярославський, власник групи DCH ($860 млн);
- Юрій Косюк, власник МХП ($790 млн);
- Віталій Антонов, співвласник концерну "Галнафтогаз" ($600 млн);
- Віталій Хомутинник, власник Cascade Investment Fund ($580 млн);
- Володимир і Гліб Загории, власники фармкомпанії "Дарниця" ($546 млн);
- Микола Злочевський, власник Burisma Holdings ($533 млн);
- Володимир Костельман, співвласник Fozzy Group ($471 млн);
- Геннадій Буткевич;
- Віктор Карачун;
- Євген Єрмаков;
- Філя Жебровська;
- Андрій Веревський;
- Рафаель Гороян;
- Ігор Палиця;
- Вагіф Алієв;
- Олександр Конотопський;
- Томаш Фіала;
- Микола Гуменюк;
- Вадим Єрмолаєв;
- Євген Черняк;
- Сергій Кролевець;
- Григорій і Ігор Суркіси;
- Борис Кауфман;
- Віктор Пономарчук;
- Олег Горохівський;
- Дмитро Запорожець;
- Зіновій Козицький;
- Максим Литвин;
- Олексій Шевченко;
- Дмитро Лідер;
- Олег Рогінський;
- Віктор Поліщук;
- Василь Хмельницький;
- Станіслав Войтович;
- Володимир Зубик;
- Леонід Юрушев;
- Костянтин Григоришин;
- Георгій Скудар;
- Валерій Хорошковський;
- Дмитро Кравченко;
- Олександр Дитятковський;
- Олександр Суходольський;
- Анатолій Шкрібляк;
- Сергій Лабазюк;
- Роман Чигир;
- Олег Сотников;
- Валерій Кіптик;
- Степан Черновецький;
- Владислав та Ірина Чечоткіни;
- Олександр Косован;
- В’ячеслав Клімов;
- Володимир Поперешнюк;
- Анатолій Кіпіш;
- Таріел Васадзе;
- Сергій і Юлія Льовочкіни;
- Станіслав Роніс;
- Степан Івахів;
- Аднан Ківан;
- Олександр Петров;
- Олександр Фельдман;
- Олександр Слободян;
- Андрій Гордієнко;
- Олександр Деркач;
- Єгор Гребенников і Андрій Ставніцер;
- Едуард Мкртчан;
- Роман Лунін;
- Володимир Приходько;
- Валерій Маковецький;
- Геннадій Виходцев;
- Віталій Гайдук;
- Юрій Родін;
- Мохаммад Захур;
- Борис Колесніков;
- Вадим Нестеренко;
- Руслан Шостак;
- Юрій Бойко;
- Святослав Нечитайло;
- Тарас Кицмей;
- Яків Грибов;
- Олександр Кузьмінський;
- Павло Фукс;
- Павло Овчаренко;
- Віктор Іванчик;
- Ігор Ніконов;
- Всеволод Кожемяко;
- Наталія Бондарева;
- Андрій Здесенко.
Також дивіться на "Телеграфі", на яких розкішних автомобілях їздять українські зірки.
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