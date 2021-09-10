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Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"

Автор
В. Куценко
Дата публікації
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Найбагатші люди України 2 021 Новина оновлена 10 вересня 2021, 08:27
Найбагатші люди України 2 021

На першому місці стабільно залишається Ахметов

З’явився рейтинг найбагатших українців за станом на 2021 рік, — з останнього перерахунку він зазнав істотних змін.

Статистику зібрав і проаналізував "Фокус".

Відзначається, що, зокрема, з топа пропали екс-президент Петро Порошенко і опальний олігарх Ігор Коломойський, зате піднявся в позиціях нардеп Вадим Новинський.

Повний список виглядає наступним чином:

  1. Рінат Ахметов, власник "Метінвест" і ДТЕК ($10,6 млрд);
  2. Вадим Новинський, партнер Ахметова, власник "Смарт Холдинг" і нардеп ($2,54 млрд);
  3. Віктор Пінчук, власник "Інтерпайп" ($2,53 млрд);
  4. Костянтин Жеваго, власник Ferrexpo ($2,46 млрд);
  5. Геннадій Боголюбов, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
  6. Ігор Коломойський, співвласник JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват" ($1,67 млрд);
  7. Петро Порошенко, власник Roshen ($ 1,53 млрд);
  8. Галина та Олександр Гереги, власники "Епіцентр К" ($1,51 млрд);
  9. Влад Яценко, співзасновник Revolut ($1,30 млрд);
  10. Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС" ($976 млн);
  11. Дмитро Фірташ, власник Group DF ($890 млн);
  12. Олексій Вадатурський, власник "Нібулон" ($876 млн);
  13. Віктор Медведчук, нардеп, співвласник обленерго ($864 млн);
  14. Олександр Ярославський, власник групи DCH ($860 млн);
  15. Юрій Косюк, власник МХП ($790 млн);
  16. Віталій Антонов, співвласник концерну "Галнафтогаз" ($600 млн);
  17. Віталій Хомутинник, власник Cascade Investment Fund ($580 млн);
  18. Володимир і Гліб Загории, власники фармкомпанії "Дарниця" ($546 млн);
  19. Микола Злочевський, власник Burisma Holdings ($533 млн);
  20. Володимир Костельман, співвласник Fozzy Group ($471 млн);
  21. Геннадій Буткевич;
  22. Віктор Карачун;
  23. Євген Єрмаков;
  24. Філя Жебровська;
  25. Андрій Веревський;
  26. Рафаель Гороян;
  27. Ігор Палиця;
  28. Вагіф Алієв;
  29. Олександр Конотопський;
  30. Томаш Фіала;
  31. Микола Гуменюк;
  32. Вадим Єрмолаєв;
  33. Євген Черняк;
  34. Сергій Кролевець;
  35. Григорій і Ігор Суркіси;
  36. Борис Кауфман;
  37. Віктор Пономарчук;
  38. Олег Горохівський;
  39. Дмитро Запорожець;
  40. Зіновій Козицький;
  41. Максим Литвин;
  42. Олексій Шевченко;
  43. Дмитро Лідер;
  44. Олег Рогінський;
  45. Віктор Поліщук;
  46. Василь Хмельницький;
  47. Станіслав Войтович;
  48. Володимир Зубик;
  49. Леонід Юрушев;
  50. Костянтин Григоришин;
  51. Георгій Скудар;
  52. Валерій Хорошковський;
  53. Дмитро Кравченко;
  54. Олександр Дитятковський;
  55. Олександр Суходольський;
  56. Анатолій Шкрібляк;
  57. Сергій Лабазюк;
  58. Роман Чигир;
  59. Олег Сотников;
  60. Валерій Кіптик;
  61. Степан Черновецький;
  62. Владислав та Ірина Чечоткіни;
  63. Олександр Косован;
  64. В’ячеслав Клімов;
  65. Володимир Поперешнюк;
  66. Анатолій Кіпіш;
  67. Таріел Васадзе;
  68. Сергій і Юлія Льовочкіни;
  69. Станіслав Роніс;
  70. Степан Івахів;
  71. Аднан Ківан;
  72. Олександр Петров;
  73. Олександр Фельдман;
  74. Олександр Слободян;
  75. Андрій Гордієнко;
  76. Олександр Деркач;
  77. Єгор Гребенников і Андрій Ставніцер;
  78. Едуард Мкртчан;
  79. Роман Лунін;
  80. Володимир Приходько;
  81. Валерій Маковецький;
  82. Геннадій Виходцев;
  83. Віталій Гайдук;
  84. Юрій Родін;
  85. Мохаммад Захур;
  86. Борис Колесніков;
  87. Вадим Нестеренко;
  88. Руслан Шостак;
  89. Юрій Бойко;
  90. Святослав Нечитайло;
  91. Тарас Кицмей;
  92. Яків Грибов;
  93. Олександр Кузьмінський;
  94. Павло Фукс;
  95. Павло Овчаренко;
  96. Віктор Іванчик;
  97. Ігор Ніконов;
  98. Всеволод Кожемяко;
  99. Наталія Бондарева;
  100. Андрій Здесенко.

Також дивіться на "Телеграфі", на яких розкішних автомобілях їздять українські зірки.

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