Джип Каменських за 4 мільйони і рожевий кабріолет Скрипки: на яких авто їздять українські зірки (фото)

У мережі показали дорогі авто українських зірок.

У 21 столітті без автомобілів вже важко уявити собі цей світ. Машини допомагають подолати великі відстані за короткий час, допомагають перевозити речі, тяжкості і багато іншого. Не бачать своє життя без авто і українські знаменитості.

На ютуб-каналі Новини.LIVE вийшла програма "Викриття ", в якій був розсекречений автопарк зірок українського шоу-бізнесу, і його вартість.

Жіноча частина українського шоу-бізнесу, мабуть, дуже любить дорогі автомобілі. Чого тільки вартий Мерседес Насті Каменських, який оцінюється в 4 мільйони грн.

Машина Насті Каменських

"Бусик" Шевролет Олі Полякової дешевший і коштує всього-то 3 мільйони.

Машина Олі Полякової

Народна артистка України Наталія Могилевська розсікає по Києву на джипі Вольво за 2 мільйони.

Машина Наталії Могилевської

Самий "бюджетний" автомобіль виявився у Ірини Білик — електрична Тесла за 1,5 мільйона, яку їй подарували.

Машина Ірини Білик

Чоловіча половина українського шоу-бізнесу обирає машини в такий же ціновій категорії.

Репер Потап і телеведучий Юрій Горбунов віддають перевагу "королівському" автомобілю, на якому їздить сама Єлизавета II, — Range Rover, який в базовій комплектації коштує 3 мільйони, а його модифікації можуть дотягувати до 5, 5 мільйонів грн.

Машини Горбунова і Потапа

Олег Скрипка для повсякденного користування вибрав собі авто англійської марки Jaguar I-PACE червоного кольору. Ціна на нього коливається від 2 до 3 мільйонів.

Машина Олега Скрипки

Мультиартист Дмитро Монатік вибрав собі великий автомобіль люксової німецької марки. По Києву артист розсікає на кросовері Мercedes GLC 43 за 2 мільйони гривень.

машина Монатика

Підкорювач жіночих сердець Олег Винник їздить на величезному пікапі Ford Raptor, який коштує близько 3 мільйонів грн.

Машина Олега Винника

Однак у Винника не один автомобіль. Також в автопарку співака є Tesla Model 3 і червоне ретро-купе Мерседес.

Тесла Олега Винника

Машини Олега Винника

Раніше, "Телеграф" писав, де і скільки відпочивають українські знаменитості.