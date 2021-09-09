Джип Каменських за 4 мільйони і рожевий кабріолет Скрипки: на яких авто їздять українські зірки (фото)
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У мережі показали дорогі авто українських зірок.
У 21 столітті без автомобілів вже важко уявити собі цей світ. Машини допомагають подолати великі відстані за короткий час, допомагають перевозити речі, тяжкості і багато іншого. Не бачать своє життя без авто і українські знаменитості.
На ютуб-каналі Новини.LIVE вийшла програма "Викриття ", в якій був розсекречений автопарк зірок українського шоу-бізнесу, і його вартість.
Жіноча частина українського шоу-бізнесу, мабуть, дуже любить дорогі автомобілі. Чого тільки вартий Мерседес Насті Каменських, який оцінюється в 4 мільйони грн.
"Бусик" Шевролет Олі Полякової дешевший і коштує всього-то 3 мільйони.
Народна артистка України Наталія Могилевська розсікає по Києву на джипі Вольво за 2 мільйони.
Самий "бюджетний" автомобіль виявився у Ірини Білик — електрична Тесла за 1,5 мільйона, яку їй подарували.
Чоловіча половина українського шоу-бізнесу обирає машини в такий же ціновій категорії.
Репер Потап і телеведучий Юрій Горбунов віддають перевагу "королівському" автомобілю, на якому їздить сама Єлизавета II, — Range Rover, який в базовій комплектації коштує 3 мільйони, а його модифікації можуть дотягувати до 5, 5 мільйонів грн.
Олег Скрипка для повсякденного користування вибрав собі авто англійської марки Jaguar I-PACE червоного кольору. Ціна на нього коливається від 2 до 3 мільйонів.
Мультиартист Дмитро Монатік вибрав собі великий автомобіль люксової німецької марки. По Києву артист розсікає на кросовері Мercedes GLC 43 за 2 мільйони гривень.
Підкорювач жіночих сердець Олег Винник їздить на величезному пікапі Ford Raptor, який коштує близько 3 мільйонів грн.
Однак у Винника не один автомобіль. Також в автопарку співака є Tesla Model 3 і червоне ретро-купе Мерседес.
Раніше, "Телеграф" писав, де і скільки відпочивають українські знаменитості.
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