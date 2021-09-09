Джип Каменских за 4 миллиона и розовый кабриолет Скрипки: на каких авто ездят украинские звезды (фото)

В сети показали дорогущие авто украинских звезд.

В 21 веке без автомобилей уже и не представишь себе этот мир. Машины помогают преодолеть большие расстояния за короткое время, помогают перевозить вещи, тяжести и многое другое. Не видят свою жизнь без авто и украинские знаменитости.

На ютуб-канале Новости.LIVE вышла программа "Викриття", в которой был рассекречен автопарк звезд украинского шоу-бизнеса, и его стоимость.

Женская часть украинского шоу-бизнеса видимо очень любит дорогие автомобили. Чего только стоит Мерседес Насти Каменских, который оценивается в 4 миллиона грн.

Машина Насти Каменских

"Бусик" Шевролет Оли Поляковой дешевле и стоит всего-то 3 миллиона.

Машина Оли Поляковой

Народная артистка Украины Наталья Могилевская рассекает по Киеву на внедорожнике Вольво за 2 миллиона.

Машина Натальи Могилевской

Самый "бюджетный" автомобиль оказался у Ирины Билык — электрическая Тесла за 1,5 миллиона, которую ей подарили.

Машина Ирины Билык

Мужская половина украинского шоу-бизнеса выбирает машины в принципе в такой же ценовой категории.

Репер Потап и телеведущий Юрий Горбунов отдают предпочтение "королевскому" автомобилю, на котором ездит сама Елизавета II, — Range Rover, который в базовой комплектации стоит 3 миллиона, а его модификации могут дотягивать до 5, 5 миллионов грн.

Машины Горбунова и Потапа

Олег Скрипка для повседневного пользования выбрал себе авто английский марки Jaguar I-PACE красного цвета. Цена на него колеблется от 2 до 3 миллионов.

Машина Олега Скрипки

Мультиартист Дмитрий Монатик выбрал себе большой автомобиль люксовой немецкой марки. По Киеву артист рассекает на кроссовере Мercedes GLC 43 за 2 миллиона гривен.

Машина Монатика

Покоритель женских сердец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor, который стоит около 3 миллионов грн.

Машина Олега Винника

Однако у Винника не один автомобиль. Также в автопарке певца есть Tesla Model 3 и красное ретро-купе Мерседес.

Тесла Олега Винника

Машины Олега Винника

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