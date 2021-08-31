Отдыхают по 5-7 раз в год, но жалуются на усталость: как украинские звезды провели летние каникулы (фото)

"Телеграф" проанализировал, какие страны выбирают для отпусков звезды украинского шоу-бизнеса.

Каждая работа по своему сложная и трудоемкая. Однако глядя на звезд шоу-бизнеса, а точнее на то сколько раз они отдыхают, можно сделать выводы, что быть артистом — это и есть самое тяжелое занятие в мире.

Спорить не о чем. Оттанцевать на каблуках несколько часовой концерт, да еще и петь вживую, переезды между городами на неудобных автобусах — это утомительно. Вопрос в том, настолько ли, чтобы посещать какие-нибудь теплые острова или страны так часто?

"Телеграф" просмотрел страницы в Инстаграм самых ярких представителей украинского шоубиза, и посчитал, как часто артисты отправлялись на отдых.

Настя Каменских:

Артистка очень часто проводит время в Мексике, где ранее она снимала свое реалити "Девочки рулят". Также, за последний год Каменских вместе с супругом Потапом посетили Хорватию, Мальдивы, а также Турцию.

Надя Дорофеева:

Исполнительница не так часто отдыхала, в отличие от своей коллеги: ей было не до отпусков, ведь она запускала свою сольную карьеру. Однако время для путешествий все же находилось. Дорофеева побывала на Бали и в Турции.

Леся Никитюк:

"Богиня ламината" украинского шоу-бизнеса та еще путешественница. Ей наверняка уже можно присваивать звание самой активной тревел-блогерши среди знаменитостей Украины. За год телеведущая посетила несколько раз Турцию, Мальдивы, Черногорию, Португалию, и очень много путешествовала по Украине.

Отметим, что несмотря на большое количество отдыха и путешествий, Леся часто жалуется своим подписчикам на усталость. Еще в марте 2021 года телеведущая отметила, что 11-часовые съемки очень утомили ее, от чего она даже проспала пол дня.

Сторис Леси Никитюк в Инстаграм

Ирина Федишин:

Певица, которая ранее попала в скандал из-за своих песен, тоже очень любит отдыхать. После больших туров с концертами, исполнительница не отказывает себе в небольшом отпуске у моря. За год певица посетила: несколько раз Болгарию, Буковель, Доминикану, и поездила по Украине.

Оля Полякова:

Еще одна "лягушка-путешественница" среди украинских селебрити. Оля Полякова также любит баловать себя и свою семью отдыхом в теплых странах: в Америке, на Мальдивах и в Турции.

Напомним, как украинские знаменитости поздравили Украину с 30-летием независимости.